Как приготовить сочнейшие ребрышки в духовке? Раскрыли секрет правильного маринада

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Опубликовано: 16.04.2024 10:50 , Обновлено: 16.04.2024

Манящие своим душистым ароматом, хрустящей корочкой и мягкой серединой, ребрышки - идеальный вариант ужина. Особенно для тех дней, когда нужно немного побаловать себя. Как приготовить их в духовке так, чтобы мясо не получилось жестким и трудно откусываемым? Нужно знать несколько секретов, в том числе рецепт правильного маринада.

Два секрета нежных ребрышек

Мягкие и ароматные ребрышки - одно из самых вкусных блюд, которое в первую очередь ассоциируется с началом сезона барбекю. Но не обязательно иметь гриль или мангал, чтобы насладиться этим мясным деликатесом. Вы можете с успехом приготовить вкуснейшие ребрышки в домашних условиях. Все, что вам нужно, - это духовка.

Более-менее опытные кулинары знают, что главный секрет идеально нежных и удачных ребрышек - это приготовление правильного маринада. Однако на этом путь к успеху не заканчивается.

Одна из самых распространенных ошибок, в результате которой мясо получается жестким - это поместить замаринованные ребрышки сразу в разогретую духовку. Эксперты советуют сначала слегка подрумянить их на сковороде. Это придаст им хрустящую корочку и аппетитную сочную внутренность.

Вкусный маринад для ребрышек

Ребрышки из духовки могут быть не менее вкусными, чем те, что подаются прямо с горячего гриля. Для этого они должны пропитаться ароматом правильно подобранных специй. Вкус мяса легко улучшить с помощью сливочного маринада на основе масла, меда и многочисленных специй.

Ингредиенты для маринада:

½ стакана растительного масла;

3 ст. л. горчицы;

1 ст. л. прованских трав;

2 ст. л. мёда;

1 чайная ложка сладкой паприки;

½ чайной ложки острого перца;

1 чайная ложка соли;

1 чайная ложка молотого черного перца;

1 ст. ложка оливкового масла.

Приготовление маринада:

Налейте растительное масло в миску, добавьте столовую ложку меда и все перечисленные выше специи.

Тщательно перемешайте до получения гладкой массы без комочков.

Приготовление сочных ребрышек в духовке

Начните с тщательного мытья 1 кг ребрышек, затем промокните их насухо бумажным полотенцем и избавьте от перепонок.

Обмакните мясные кусочки в приготовленный ранее маринад и поставьте в холодильник минимум на 3-4 часа, а лучше всего на ночь.

[info_b]Чем дольше маринуются ребрышки, тем больше вкуса они приобретут и тем нежнее будет мясо после обжарки.[/info_b]

На следующем этапе обжарьте мясо в столовой ложке оливкового масла в течение 2-3 минут. После переложите ребрышки на огнеупорное блюдо.

Запекайте ребрышки в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение примерно 90 минут.

За 10 минут до окончания запекания смажьте верх ребрышек небольшим количеством меда, чтобы придать им хрустящую глазурь.

Тем временем вы можете приготовить гарнир. Идеально подойдут жареный картофель, капустный салат или свекла.

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