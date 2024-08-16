"В них нет ничего полезного" - Эксперты призвали не собирать грибы, которыми любят хвастаться многие белорусы

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Опубликовано: 16.08.2024 14:09 , Обновлено: 16.08.2024

С началом грибного сезона соцсети белорусов буквально взорвались обилием видеороликов, в которых каждый похвастался количеством и масштабом собранных в лесу грибов. Однако в корзины попали не только молодые грибы, но и множество "грибов-великанов", которые собирают в качестве трофеев. Эксперты, призвали "тихих охотников" ограничивать себя в сборе грибов и рассказали, почему собирать старые и большие экземпляры - плохая идея.

В нынешнем году белорусские леса по-настоящему удивили количеством и разнообразием грибов в лесах. Однако многих это не удержало от соблазна собрать как можно больше лесного богатства. В корзинах белорусов оказалось множество и достаточно старых грибов. Некоторые из них даже стали предметом хвастовства в соцсетях.

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А некоторые грибники похвастались таким количеством собранного урожая, которое едва помещалось в автомобиль и руки.

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По мнению литовского натуралиста Саулиса Скуя, многие грибники “подметают всё подряд” по привычке и из желания похвастаться большим урожаем. При этом грибники часто не задумываются о том, что какие-то грибы уже старые либо поражённые червями, и собирают их, зная, что не будут употреблять в пищу. Эксперт призвал к “ответственному грибничеству” и подчеркнул, что азарт при сборе грибов неуместен.

«Такие люди рассчитывают собрать много грибов и просто хвастаться этим. В действительности мало кто употребляет столько грибов. Ведь это огромное количество! Потом начинается дарение, продажа или грибы просто отправляются на выброс», - отметил натуралист.

Также эксперт подчеркнул, что грибы лучше всего собирать утром и употребить их следует как можно скорее, не откладывая. По его словам, некоторые вещества в грибах, которые слишком долго хранятся, распадаются и становятся ядовитыми.

Кроме того, он напомнил, что не следует собирать грибы близ дорог, т.к. те накапливают тяжёлые металлы. Также Саулис Скуя призвал не собирать грибы в заповедниках, ведь это не только разоряет природу, но и карается штрафом.

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Напомним, что статья 15.26 КоАП Беларуси предусматривает штраф за нарушение правил заготовки и сбора грибов. За сбор грибов на территории, на которой сбор запрещен, для физлиц предусмотрен штраф до 20-ти базовых величин (800 белорусских рублей)

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Мнение эксперта разделил и фотограф-натуралист Мариус Чепулис.

“Грибы растут не из-за человека. Да, человек может их принимать, но грибы растут благодаря природе – их используют многие организмы. Нужно помнить, что сам гриб, который собирают люди - это репродуктивный орган грибницы”, - сказал Чепулис.

Наибольшее сожаление он выказал о старых грибов, которые грибники собирают, а потом просто выбрасывают в мусорку.

“Мицелий высвобождает свои репродуктивные органы, которые мы называем плодовыми телами, для распространения спор и размножения. Собирая большую часть грибов, мы не позволяем им размножаться. Собирать грибы – это хорошо, но не нужно собирать их много. Нельзя собирать старые грибы. В них нет ничего полезного. Там скапливаются всевозможные металлы, а ядовитые вещества могут накапливаться даже в подосиновике”, - рассказал эксперт.

Он напомнил, что старые грибы необходимо оставлять в лесу, чтобы они разнесли как можно больше спор. Один гриб может распространять миллионы или даже сотни миллионов спор.

Ранее Telegraf.news писал о том, что впечатляющими урожаями продолжают делиться не только жители Минской и Могилёвской областей, но и грибники из Гомельской и Витебской областей. Более того, в лесах началась охота на грибного “пришельца” золотистого боровика. Канадского “захватчика лесов” уже нашли в Пинском и Узденском районах.

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