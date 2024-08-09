"Сейчас сознание потеряю" - Белоруска показала заваленный белыми грибами стол. Где собрала?

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Опубликовано: 09.08.2024 22:27 , Обновлено: 09.08.2024

Белоруска опубликовала в TikTok ролик, в котором похвасталась успехами на тихой охоте в августе. Так, автор ролика показала заваленный белыми грибами стол, получилась своеобразная горка из них. Комментаторы пришли в восторг.

“Я сразу думала, полы будут показаны на видео, а тут такая гора грибов”, - написала одна комментаторша под роликом.

“Я сейчас потеряю сознание!” - удивилась другая.

Третья рассказала, что за озерами недалеко от Гродно на днях собрала 250 белых за три часа. Кто-то же поделился, что грибы действительно есть, но “очень много червивых”.

“А у нас даже поганки не найду (Витебская область)”, - пожаловалась еще одна пользовательница TikTok. Ей ответили, что эта область “тоже полна грибов”.

“Это уже сейчас снова пошли боровики? С понедельника иду в отпуск и по грибам”, - рассказала о своих планах другая.

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“Супер, как вам повезло”, - не стала скрывать зависть третья.

Автор ролика собрала свой богатый урожай в Гродненском районе 6 августа. И конечно, некоторые комментаторы попросили уточнить место. “Ну, кто же вам секрет откроет. Тайна”, - написал один юзер.

“А такое бывает? Я в шоке!” - удивилась урожаю еще одна пользовательница.

Эти виды грибов не следует сушить. А что насчёт старых и чуть-чуть червивых?

Другие рассуждали о том, сколько в этой горе червивых грибов и какую работу по отбору и не только нужно будет сделать человеку.

“А меня все убеждают, что грибов нет. Надо ехать”, - резюмировал разговоры один комментатор.

Ранее Telegraf.news рассказывал о пяти способах высушить грибы. Есть не только привычные способы - в духовке, на современной сушилке, но и один неожиданный. К слову, можно выбрать и быстрый метод, при котором получится высушить грибы за полчаса.

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