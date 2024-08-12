"Белый прёт массово" - Белорусы похвастались полными корзинами боровиков с выходных. Много червивых?

Опубликовано: 12.08.2024 15:51 , Обновлено: 12.08.2024

В Беларуси идёт седьмой день объявленной грибниками волны еловых белых грибов. Впечатляющими урожаями продолжают делиться не только жители Минской и Могилёвской областей, но и грибники из Гомельской и Витебской областей. Более того, в лесах началась охота на грибного "пришельца" золотистого боровика. Канадского "захватчика лесов" уже нашли в Пинском и Узденском районах.

Нынешний грибной сезон удивил белорусов щедростью родных лесов. Пока кто-то неустанно собирает лисички, некоторые уже потеряли счёт корзинам боровиков. Однако, несмотря на обилие грибов в лесах, жители разных регионов с грустью констатируют, что доля съеденных червями ужасающе велика. Каждый грибник приводит свои цифры, но у всех она составляет более 50 процентов.

Фотографиями и наблюдениями с белорусских лесов грибники поделились в паблике “Грибы: Грибные войска Беларуси” в соцсети “ВКонтакте”.

“Червивость по-прежнему высокая - процентов 60”, - рассказал грибник из Гродненской области.

“Процентов 20 целых. Остальное - шляпки для художественной вырезки на сушку”, - заметил грибник из Молодечненского района.

Фото: «Грибы: Грибные войска Беларуси»

“Сегодня и вчера, Вилейский р-н. Белый прёт массово, было найдено более 400 шт. Остальных грибов тоже в достатке, но брали только в небольших количествах”, - похвастался один из грибников в паблике “Грибные войска Беларуси” 11 августа.

Фото: «Грибы: Грибные войска Беларуси»

“Слуцкий район, море молодых маслят! Наконец-то и у нас праздник!” - поделился фото грибник из Витебской области.

“Узденский район. Еловые боровики более-менее чистые, дубовые только шляпки. Подосиновики все чистые”, - поделился фото и информацией ещё один белорус.

“За два дня около 200 белых”, - рассказал грибник об обстановке в Рассонском районе (Витебская область) на 10 и 11 августа.

Похвастался урожаем и грибник из Мозысрского района:

“Визуально грибков стало меньше, нет масштабных полян. Грибки попадались сегодня по 1 или по 2, но стали попадаться уже везде: высокая трава, мох, вереск и т.д.” - рассказал грибник об обстановке на утро 12 августа.

Стал массово расти в некоторых лесах и канадский золотистый боровик.

Фото: «Грибы: Грибные войска Беларуси»

Фото: Александр Шевцов

“Золотистый боровик растет в борах. В нашем случае это сосна с примесью лиственницы. Беларусь, Минская область, Узденские леса”, - рассказал грибник и администратор паблика “Грибных войск” Адександр Шевцов. Обзором найденных в Узденском районе золотистых боровиков он поделился в YouTube.

“Лесу явно не хватает дождя. Белые 70 % червивые. За все годы впервые нашла золотистый боровик. Радости не было предела. Лисички растут не по дням”, - рассказала грибник из Пинского района.

Фото: «Грибы: Грибные войска Беларуси»

Своими урожаями также делились грибники из Борисова, Петрикова, Столбцов, Смолевичей, Ивья и не только. Тем не менее, несмотря на грибное изобилие многие отмечают высокую степень поражения плодовых тел червями.

В своём Instagram делится собранными урожаями и профессиональный грибник Александр Горбацевич.

“Сегодня пятый день волны еловых белых грибов и подосиновиков в одном регионе. Малыши попадаются крайне редко и только на проверенных точках. Интересно наблюдать как одни участки леса уже полностью затихли, а в каких то немного продолжается рост”, - написал он в сопровождении к видео с урожаем подосиновиков, подберёзовиков и белых.

Белорусская писательница и заядлый грибник Наталья Батракова

Процессом сбора белых грибов похвасталась и белорусская писательница Наталья Батракова, которая является и одним из авторов блога «ГрибКино» на YouTube.

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