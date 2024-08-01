"Это от такой жадности?" - Белоруска решила спрятать в лесу собранный урожай лисичек. Зачем?

🎥 Видео

Опубликовано: 01.08.2024 13:37 , Обновлено: 01.08.2024

Белоруска поделилась в TikTok видео, в котором рассказала, что будет прятать грибы в лесу из-за того, что не может унести всё собранное сразу. Некоторые пользователи соцсети обвинили девушку в жадности, но нашлись и те, кто поддержал автора видеоролика.

«Грибов набрали много, только теперь не знаю, как это всё донести. Машина наша достаточно далеко. Наверное, мы будем всё это прятать в лесу», - сказала девушка в видео на фоне полных корзин и куртки с горой лисичек, которые собрала в Глусском районе.

Некоторые пользователи соцсети возмутились произошедшим.

“Это от такой жадности?”, - поинтересовался кто-то под видео, на что другой комментатор не согласился:

“Что за незнание жизни? Можно сдать и получить деньги. Хороший способ подработки”.

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“У жадности тоже глаза великие, я понимаю азартную грибную, но все же?”, - написали в комментариях, на что автор видео ответила:

“Если не грибник, то не поймете или просто не видели столько грибов”.

“Нафига столько? Наверняка для удачи…”, - написал ещё кто-то.

“Зачем столько было собирать? Разве что только для продажи. Дайте и другим людям собрать грибы!”, - возмутился один пользователь, на что грибник заметила, что “у каждого есть возможность приехать в лес или на рынок”.

Другие же пользователи поддержали белоруску и даже предложили варианты решения проблемы.

“Делайте с ветками коромысло и цепляйте корзины”, - написала одна пользовательница.

“Несите перебежками! Отнесли снова и опять отнесли чуть дальше”, - предложили ещё один вариант.

Некоторые пользователи пожаловались на отсутствие грибов в своих регионах, а кто-то пошутил и попросил белоруску сбросить геолокацию, где она спрячет грибы.

Ранее Telegraf.news писал о том, что пока одни белорусы хвастаются небывалым урожаем боровиков и лисичек, другие констатируют отсутствие грибного богатства в своих регионах. Жители Могилёвской области, где ещё совсем недавно собирали самые впечатляющие корзины с боровиками, констатировали исчезновение царя грибов с радаров. Однако есть места, где уже началась новая волна.

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