"Чернобыль в действии" - Под Минском грибники нашли "боровик-великан"

🎥 Видео

Опубликовано: 12.08.2024 10:56 , Обновлено: 12.08.2024

Белоруска поделилась в TikTok видео с находкой "боровика-гиганта" под Минском. Шляпка гриба оказалась шире головы человека.

“2 гриба и ведёрко. Класс”, - резюмировал молодой человек в видео.

В комментариях девушка рассказала, что “гриб-великан” обнаружили в Слуцком районе. Однако, несмотря на кажущуюся крепость, боровик оказался червивым.

Тем не менее это не помешало грибникам восхититься размером находки и сделать фото и видео на память. За сутки ролик с боровиком завирусился в TikTok, собрав почти 250 тысяч просмотров.

Многие пользователи соцсети удивились “грибу-гиганту” не меньше героев.

“Чернобыль в действии”, - написал один пользователь.

“Можно больше и не собирать”, - высказался ещё кто-то.

“Монтаж! Нет таких грибов!” - не поверил один комментатор.

Некоторые комментаторы засомневались в величине гриба, предположив, что он выглядит крупным только относительно невысокого человека.

“Это не гриб большой, это Саша маленький”, - написал кто-то, на что автор видео отметила, что молодой человек имеет рост 210 см.

С грибом-гигантом снялась и девушка. На видео видно, что шляпка боровика в плоскости больше человеческой головы.

Некоторые комментаторы посчитали, что гриб вовсе не является гигантом.

“Да много таких, но все червивые”, - высказался кто-то.

К слову, в TikTok боровики подобного размера демонстрировали и другие белорусы. Так, например, шутливым роликом с огромными боровиками поделился пользователь под ником Арчик.

[info_b]К слову, стоит знать, что помимо личинок насекомых и других патогенных микроорганизмов, старые грибы ещё и накапливают патогенные вещества. Именно поэтому их лучше не собирать и не употреблять в пищу. Лучшее, что вы можете сделать со старым грибом — это бросить его в подходящем месте в лесу для распространения спор и последующего зарождения новых грибниц.[/info_b]

Также пользователи поделились историями о своих впечатляющих находках.

“Моя бабушка когда-то нашла белый 700 грамм И что получилось, чистенький, без червяков”, - рассказал один из пользователей под видео.

“Я один раз нашел груздь весом 4 кг. Вот это для меня было шоком. И самое главное, он был целый, не червивый”, - написал кто-то.

“Я на днях таких больших аж 5 нашла и все хорошие, вкуснятина”, - написала ещё одна пользовательница.

“Я такой подосиновик сегодня нашёл и весь чистенький”, - рассказал ещё один комментатор.

Ранее Telegraf.news писал о том, что белоруска опубликовала в TikTok ролик, в котором похвасталась успехами на тихой охоте в августе. Комментаторы пришли в восторг.

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