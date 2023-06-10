Доктор Комаровский рассказал, почему не нужно "принимать" омега-3 кислоты

🎥 Видео

Опубликовано: 10.06.2023 07:23 , Обновлено: 10.06.2023

Известный украинский доктор Евгений Комаровский рассказал, почему не нужно "принимать" омега-3 кислоты. Поскольку они являются важнейшим и незаменимым химическим компонентом, участвующим в нормальной работе организма человека, по словам специалиста, следует постоянно и в обязательном порядке включать в свой рацион продукты, содержащие этот комплекс.

Что такое омега-3 кислоты и кому они нужны?

[info_b]Омега-3 кислоты – это три полиненасыщенные жирные кислоты: декозагексаеновая кислота (ДГК), эйкозапентаеновая кислота (ЭПК) и альфа-линоленовая кислота (АЛК). Они входят в состав клеточных мембран и кровеносных сосудов тела человека, но не синтезируются в нужных количествах в организме, поэтому для здоровья так важно получать их извне – в рамках полноценного здорового питания.[/info_b]

По словам Евгения Комаровского, в омега-3 кислотах человек нуждается в любом возрасте – они нужны и малышам, и взрослым, и пожилым людям, и беременным женщинам. На ряду с белками, жирами и углеводами, омега-3 кислоты являются важнейшим компонентом пищи, поэтому вопрос о том, в каких случаях нужно принимать омега-3 кислоты, как какие-то таблетки или биологически активные добавки (БАДы) к пище, специалист назвал «фундаментально ошибочным».

«Не надо принимать омега-3 кислоты. Это фундаментальный компонент пищи. Они есть всегда, без них нельзя. Их не принимают, их едят», - пояснил доктор Комаровский, подчеркнув, что омега-3 кислоты «нужно принимать не когда-то, а всегда».

Из каких продуктов лучше получать омега-3 кислоты?

Эту недорогую рыбу белорусам рекомендовали есть два раза в неделю. В чем ее секрет?

Комаровский назвал три основных источника омега-3 кислот:

Жирная морская рыба – это, по словам специалиста, оптимальный пищевой источник омега-3 кислот. Именно из этого продукта врач рекомендовал получать эти вещества. Продукты растительного происхождения с высоким содержанием омега-3 кислот (конопляное масло, льняное масло, семена льна, семена чиа, грецкие орехи, тофу, фасоль, авокадо, брюссельская капуста, водоросли) – их врач рекомендовал тем, у кого аллергия на рыбу или кто её попросту не любит и не может заставить себя съесть в достаточном количестве. Препараты омега-3 кислот – этот вариант доктор посоветовал тем, кто по каким-то причинам не может получать эти вещества из натуральных пищевых источников.

Новость Телеграф

При этом доктор Комаровский подчеркнул, что эти три источника выстроены в соответствии с определённой градацией «правильности», т.е. употребление жирной морской рыбы, по его словам, является идеальным способом насытить организм омега-3 кислот. А переходить на аптечные капсулы или жидкий рыбий жир, по словам врача, нужно лишь в тех случаях, когда источники омега-3 кислот растительного или животного происхождения вам по каким-либо причинам недоступны.

«Вместе, а не вместо»

Говоря о рекомендациях по приёму омега-3 кислот в виде БАДов, доктор Комаровский также обратил внимание на ещё один важный момент, который порой упускают пациенты, которым врачи назначают омега-3 кислоты.

«Если вы что-то лечите, то лечите вы вместе с врачом. Если вам назначили какие-то препараты и вместе с препаратами назначили омега-3 кислоты, то и принимать их нужно вместе, а не вместо – вместе с врачом и вместе с нормальными эффективными лекарствами. И только потом - омега-3 кислоты», - подчеркнул Комаровский.

Подробные рекомендации доктора Комаровского по приёму омега-3 кислот, а также их пользе для организма, можно посмотреть в данном видео:

https://youtu.be/F8b4BOvW7fc