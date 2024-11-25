Сколько раз можно размораживать мясо? Эксперты назвали 2 условия, когда повторная заморозка будет безопасной

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Опубликовано: 25.11.2024 16:38 , Обновлено: 25.11.2024

Заморозка, пожалуй, лучший способ сохранить мясо надолго. В таком виде мясные продукты могут храниться долгие месяцы, не теряя своих полезных свойств. Однако иногда случается так, что мясо разморозили, а планы резко изменились. Либо кусок был слишком велик, и какая-то его часть осталась невостребованной. Можно ли его заморозить ещё раз и как это скажется на продукте? Вот как отвечают на этот вопрос эксперты.

Заморозка мяса — отличная возможность сохранить продукт надолго и сократить количество походов в магазин. Низкая температура защищает от порчи и эффективно подавляет развитие вредных микроорганизмов.

Жирное мясо, как правило, может храниться меньше, чем нежирное.

Сроки же хранения различных видов мясной продукции в морозилке выглядят следующим образом:

• свинина — до 6 месяцев,

• птица и рыба — до 3 месяцев,

• говядина и дичь (кроме птицы) — до 12 месяцев,

• фарш (независимо от вида) — до 2 месяцев,

• кролик и телятина — до 8 месяцев,

• баранина — до 9 месяцев.

«При длительном хранении (более 6 месяцев) в морозильной камере мясо теряет влагу и становится жестким, теряет свои свойства. Оптимальный срок хранения замороженных мясных продуктов — от 6 до 8 месяцев», — объяснила врач-гигиенист Светлана Чайковская.

Однако нередко случается так, что мясо могли достать из морозилки, а времени его приготовить не нашлось. Что делать в таком случае?

Можно ли есть мясо, на котором появились серые и белые пятна после заморозки?

Можно ли заморозить мясо повторно?

Большинство экспертов сходится во мнении, что размороженное мясо повторно лучше не замораживать . После повторной заморозки мясо потеряет свои вкусовые качества, поскольку значительная часть влаги уйдёт из него при первичной разморозке. Кроме того, как отметили специалисты санитарно-эпидемиологической станции в Камень-Поморском, это может быть чревато “получением тяжёлого отравления”.

Однако эксперты подчеркнули, что есть случаи, когда повторная заморозка допустима . Например, если мясо подвергалось термической обработке.

“Запечённую пищу можно снова заморозить, поскольку термическая обработка уничтожает микроорганизмы, которые могли развиться при хранении мяса вне морозильной камеры какое-то время», - объяснили специалисты.

А эксперты Министерства сельского хозяйства США отмечают, что решать, стоит ли замораживать мясо повторно, нужно, принимая во внимание условия его разморозки.

“Если ранее приготовленные продукты размораживались в холодильнике, вы можете повторно заморозить неиспользованную часть. Замораживайте остатки в течение 3-4 дней. Не замораживайте повторно продукты, которые оставались вне холодильника дольше 2 часов”, - рассказали эксперты изданию UNL Food.

По словам экспертов, если вы приобрели в розничном магазине ранее замороженное мясо, птицу или рыбу, вы можете заморозить их повторно, если они были правильно обработаны.

Безопасность повторной заморозки будет зависеть и от того, правильно ли обращались с сырым продуктом перед заморозкой, повторно ли его замораживали вскоре после размораживания, готовили ли его при безопасной температуре перед употреблением и соблюдали ли меры предосторожности при обращении с остатками.

Также эксперты напомнили, что нельзя размораживать мясо при комнатной температуре , например, на кухонном столе.

Новость Телеграф

Как безопасно разморозить мясо?

При размораживании мяса необходимо соблюдать несколько важных правил. Благодаря этому вы избежите риска пищевых отравлений и потери качества продукции.

Размораживание мяса в холодильнике. Этот метод, хоть и самый безопасный, требует больше всего времени. Вы можете хранить размороженное таким образом мясо несколько дней, прежде чем приготовить его.

Этот метод, хоть и самый безопасный, требует больше всего времени. Вы можете хранить размороженное таким образом мясо несколько дней, прежде чем приготовить его. Размораживание мяса в холодной воде. Этот метод быстрый, но требует большего внимания. В этом случае мясо следует поместить в специальный непромокаемый пакет и погрузить в холодную воду (ее необходимо регулярно заменять). Размороженное мясо нужно сразу же приготовить.

Этот метод быстрый, но требует большего внимания. В этом случае мясо следует поместить в специальный непромокаемый пакет и погрузить в холодную воду (ее необходимо регулярно заменять). Размороженное мясо нужно сразу же приготовить. Разморозка мяса в микроволновке. В этом случае его нужно готовить сразу после разморозки. Некоторые части при таком типе разморозки могут нагреваться, а другие оставаться замороженными. Это создаёт идеальные условия для роста бактерий.

В этом случае его нужно готовить сразу после разморозки. Некоторые части при таком типе разморозки могут нагреваться, а другие оставаться замороженными. Это создаёт идеальные условия для роста бактерий. Разморозка с помощью уксуса и соли. Эти два способа позволяют безопасно разморозить мясо в течение 5-10 минут. Как это сделать, рассказывали ранее по ссылке ниже.

Как разморозить мясо за 5 минут? Достаньте эти 2 продукта из шкафчика

Ранее Telegraf.news писал о том, что размораживание мяса – процесс, требующий времени. Оно есть не всегда, поэтому мы часто ищем простые и ,как оказывается, опасные способы быстрой разморозки, например, курицы. Как это сделать, чтобы бактерии не начали размножаться в мясе? Есть несколько приемов, которые вы можете использовать, чтобы мясо можно было быстро перерабатывать после извлечения из морозильной камеры.

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