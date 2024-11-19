Как разморозить мясо за 5 минут? Достаньте эти 2 продукта из шкафчика

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Опубликовано: 19.11.2024 14:23 , Обновлено: 19.11.2024

Приготовление блюд из мяса зачастую требует его предварительной разморозки. Однако не всегда получается достать его из морозилки заблаговременно. В момент дефицита времени кажется, что единственный выход – сделать это быстро, воспользовавшись микроволновкой. Однако не у всех это устройство имеется под рукой. К счастью, есть два простых и эффективных способа разморозить мясо за 5-10 минут без потери качества и использования электроприборов. Вам понадобится лишь вода и пара продуктов из кухонного шкафчика.

Разморозка мяса — процесс длительный, и в случае большого куска она может растянуться на долгие часы. Можно, конечно, прибегнуть к использованию микроволновой печи, но не у всех есть это устройство на кухне. А даже если оно имеется, эффект от такой разморозки часто оказывается не совсем удовлетворительным.

Мясо размораживается неравномерно: в момент, когда одни его части могут оставаться замороженными, другие уже как будто сварились. Это отражается на конечном качестве и вкусе мяса.

Как разморозить мясо за 5 минут? Два безопасных метода

Когда времени на разморозку нет, можно воспользоваться способом с применением воды и соли, о котором рассказали в TikTok.

Просто наберите воду в глубокую миску, всыпьте туда 1-2 столовые ложки поваренной соли и погрузите в неё кусок замороженного мяса. Вода должна полностью покрывать его.

Спустя 5 минут проверьте степень разморозки. Соль должна быстро и эффективно расщепить лёд. Если кусок был небольшим, то этого времени будет достаточно, чтобы он растаял. Если мясо всё ещё недостаточно мягкое, подержите его в солёной воде ещё 5 минут.

Есть ещё один похожий метод, позволяющий быстро разморозить даже большой кусок мяса.

Для этого налейте в миску около 1,5 литров воды из-под крана, добавьте в неё столовый уксус и две ложки поваренной соли. Замороженное мясо предварительно можете немного побить молотком, чтобы во льду образовалось больше трещин, так разморозка пойдёт эффективнее. Поместите кусок в целлофановый пакет и завяжите. Погрузите мясо в пакете в воду, прижав его сверху чем-то тяжёлым.

Реакция с солью и уксусом повышает температуру мяса, и лёд быстро тает. Этот способ позволяет быстро разморозить мясо, сохранив его структуру и пользу.

Новость Телеграф

Как нельзя размораживать мясо

Среди самых распространённых способов разморозки бытуют способ с простым погружением мяса в тёплую воду или выкладкой мяса на стол. Стоит знать, что эти методы, помимо того, что более продолжительны по времени, ещё и небезопасны. Таким образом, вы создаёте идеальные условия для размножения бактерий.

Наиболее безопасная температура разморозки мяса – не выше 4°C. Для этого следует поместить мясо в холодильник на нижнюю полку. Конечно, такой метод займёт более 12 часов и подойдёт только если вы никуда не спешите. Лучше всего просто выкладывать мясо в холодильник на ночь.

В случае, если вам требуется быстрая разморозка, воспользуйтесь способом с применением соли и уксуса либо разморозьте мясо в микроволновке, только не забудьте переворачивать кусок во время процесса.

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Как разморозить рыбу быстро и правильно? Рассказываем о способах, которые вы могли не знать