Сколько минут жарить боровики и лисички? Вот когда нужно добавить лук, чтобы "не перебил" вкус

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Опубликовано: 11.09.2024 16:23 , Обновлено: 11.09.2024

Кажется, что нет ничего проще, чем просто пожарить грибы. Однако стоит знать, что для приготовлению разных видов грибов предшествует своя подготовка. Сколько нужно жарить лисички, боровики или магазинные шампиньоны? Рассказываем, какие нюансы нужно учесть, чтобы чтобы пожаренные грибы сохранили свою текстуру и вкусовые качества.

Для жарки подходят многие сорта грибов, однако некоторые из них при таком виде приготовления максимально вкусны.

Среди грибов, которые идеально подходят для жарки, например, шампиньоны и лисички. После приготовления таким способом они приобретают нежные и неповторимые вкусы.

Другие виды грибов, например, боровики, также вкусны в жаренном виде. Однако на их приготовление таким образом может потребоваться больше времени. Именно поэтому различные виды грибов лучше готовить отдельно.

Сколько нужно жарить разные виды грибов?

Прежде чем приступить к жарке грибов, их необходимо правильно подготовить. Сначала очистите их и удалите все загрязнения. С некоторых видов грибов, например, маслята, можно потребовать снять кожацу шляпки.

Иногда процесс очистки собранных в лесу грибов может занять весьма утомительное и времязатратное мероприятие. Но есть способы ускорить этот процесс. Так, можно значительно ускорить очистку лисичек, если прибегнуть к использованию некоторых хитростей. О некоторых из них Telegraf.news сообщает по ссылке ниже.

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Некоторые виды, такие как рыжики, грузди, сыроежки и волнушки, рекомендуется замачивать в соленой воде для удаления ярких веществ. Сыроежки лучше отварить несколько раз перед приготовлением на сковороде.

После того, как грибы очищены и подготовлены, пора приступить к их обжарке. Для этого нагрейте сковороду на среднем огне и добавьте немного растительного или сливочного масла. Когда масло нагреется, группы грибов и обжаривайте их несколько минут, пока они не станут мягкими и слегка подрумянятся.

Время, необходимое для жарки грибов, зависит от их размера и типа посуды, а также от их вида. Для грибов среднего размера жарка длится около 35-40 минут, в то время как мелкие грибы приготовятся быстрее. Размороженные грибы можно готовить не более 20 минут.

[info_b]Важно помнить, что грибы на 90% состоят из воды, которая активно выделяется во время жарки. Поэтому следуйте за тем, чтобы блюдо не пересушилось.[/info_b]

Шампиньоны

Один из наиболее доступных видов грибов, который можно найти на прилавках практически в любом магазине.

Для приготовления шампиньонов на сковороде достаточно 10 минут на среднем огне. Поджаристую корочку можно придавать грибам, если в конце приготовления прибавить огонь. Накрывать крышку сковородки с шампиньонами при жарке не стоит. Так жидкость быстрее испаряется, и грибы получаются хрустящими.

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Белые грибы, подберёзовики и подосиновики

Белые грибы перед жаркой необходимо отварить. Если времени на это нет, то можно просто обдать их кипятком и замочить в солёной воде. Сначала грибы нужно жарить на сильном огне, чтобы лишняя вода испарилась. Потом огонь можно убавить и довести блюдо до готовности. Для приготовления белых грибов на сковородке достаточно около 10-15 минут. Готовые грибы должны быть мягкими и золотистыми.

По такому же принципу нужно жарить подберёзовики и подосиновики.

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Маслята

Перед тем как готовить маслята, их также необходимо подготовить. Прокипятите очищенные грибы в солёной воде в течение 15 минут. После этого подсушенные маслята выложите на сковороду с растительным маслом и жарьте около 30 минут, постоянно помешивая.

Лисички

Лисички – нежные грибы с неповторимым вкусом. После термической обработки этим грибам достаточно 7-10 минут на среднем огне, чтобы поджариться. Они должны стать мягкими и слегка подрумяненными.

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Грузди

Грузди легко подвергаются заселению паразитов, поэтому их необходимо обрабатывать особенно хорошо. Грибы предварительно нужно вымачить на протяжении 3 часов, а потом проварить в чистой воде 25-20 минут. Только после этого они будут готовы к обжарке. После пройденных этапов обработки в длительной жарке грузди уже не нуждаются. Их готовность определяется по образованию румяности.

[info_b]Чтобы улучшить вкус жареных грибов, в них можно добавлять различные добавки и специи. К грибам прекрасно сочетаются лук, чеснок, свежая зелень, например, петрушка или тимьян. Для усиления вкуса можно также добавить немного соли и перца. Солить грибы лучше в конце готовки.[/info_b]

Как готовить сушеные грибы?

Сушеные грибы нуждаются во влаге, поэтому перед приготовлением их нужно замочить в небольшом количестве воды. Через 2 часа они разбухнут и приобретут форму. Жарят сушеные грибы в закрытой крышкой сковороде при средней температуре.

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Когда добавлять лук и чеснок?

Многие при жарке грибов предпочитают добавить к ни лук или чеснок, чтобы сделать блюдо более ароматным и вкусным. аще всего мы жарим грибы с луком. Многие полагают, что перед жаркой грибов необходимо сперва поджарить лук, но лучше делать как раз наоборот.

«Всегда сначала добавляйте грибы в разогретое оливковое масло и ждите, пока они слегка подрумянятся. Только потом добавляем лук и жарим вместе, все перемешивая и раскрывая вкус», — объяснил шеф-повар Лешек Водницкий.

Он заметил, что если добавить лук первым, то он подрумянится и «будет доминировать во вкусе грибов», которые уже не смогут идеально прожариться. При добавлении к блюду еще и чеснока следует соблюсти порядок добавления ингредиентов в сковороду: грибы, лук и, наконец, чеснок.

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