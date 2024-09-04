Залейте лисички этой жидкостью. Нашли 5 способов, чтобы грибы не горчили

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Опубликовано: 04.09.2024 17:37 , Обновлено: 04.09.2024

Лисички - один из самых популярных видов грибов, за которыми белорусы ходят в лес. Вкусные и ароматные, они часто фигурируют в роли добавки к картофелю, супам и не только. Однако иногда из-за ошибок при приготовлении лисички могут иметь неприятный горьковатый привкус. Стоит знать, что есть способы, которые гарантировано уберут горечь из лисичек. Что нужно делать?

Лисичка - ценный и съедобный гриб, богатый полезными микроэлементами и витаминами. Однако его характерной особенностью является горечь, которая иногда не уходит даже после приготовления. Эта особенность лисичек может запросто испортить впечатление от блюда. Поэтому стоит знать эффективные способы, как избавить лисичку от горечи. Рассказываем о 5 методах, которые вы могли не знать.

Как избавиться от горечи из лисичек?

Лисички могут как придать блюду неповторимый приятный аромат и вкус, так наоборот - сделать блюдо горьковатым и невкусным. В сыром виде лисичка обычно горькая, но при правильном приготовлении эта неприятная черта гриба уходит без следа.

Бланширование

Существуют проверенные методы, которые позволяют получить от лисичек максимум пользы и избавить их от горьковатого привкуса. Одним из таких способов является бланширование лисичек. Что именно представляет собой этот метод?

Для этого лисички нужно погрузить в кипяток на 2-3 минуты, а затем быстро охладить в холодной воде. Эта простая процедура позволяет эффективно убрать горечь, но при этом сохранить неповторимый вкус и консистенцию лисичек.

Однако перед самой процедурой грибы нужно тщательно очистить, от почвы, листьев и другой видимой грязи. Для этой цели можно использовать влажную тряпку или щётку. Однако если лисички крупные, рекомендуется разрезать их на более мелкие кусочки, чтобы облегчить процесс бланширования.

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Замочить в молоке

Бланширование не единственный способ избавления лисичек от горечи. Ещё один из них – замачивание в молоке . Как именно это следует делать?

Прежде чем готовить эти грибы, просто замочите их в молоке примерно на 30 минут. Благодаря этому горечь исчезнет, а лисички останутся приятными и мягкими на вкус.

Обжарить на сухой сковороде

Некоторые повара рекомендует длительное обжаривание на сухой сковороде, чтобы, избавить лисички от горечи. Это может занять до 30 минут, поскольку грибам важно отпустить влагу и слегка подрумяниться. Только после этого можно переходить к собственно жарке, добавляя сливочное или растительное масло.

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Предварительно замариновать

Неплохим решением также может стать предварительное маринование лисичек в смеси уксуса, воды и сахара . Такая обработка за несколько часов до варки или жарки эффективно смягчит горький вкус лисичек. Этот способ сделает вкус грибов более интересным, и их можно будет использовать как добавку к салатам или мясу.

Добавить сливки

Что еще может помочь облегчить горький привкус лисичек? Помимо прочего, добавление сливок во время жарки уменьшит горечь и подчеркнет кремовую консистенцию лисичек. Этот метод стоит использовать при использовании лисичек для приготовления соуса или супа .

Ранее Telegraf.news писал о том, что лисички — настоящая находка для тех, кто любит изысканные и вкусные блюда. Их можно жарить, тушить или варить, они хорошо сочетаются с мясом и яйцами. Эти грибы вкусны и в традиционном виде — с луком и сметаной. Но можно быть смелее и попробовать совершенно новые блюда. Мы предлагаем вам 4 рецепта приготовления лисичек, которые превратят ваш обед в настоящий праздник для вкусовых рецепторов.

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