Как подрумянить грибы, чтобы они не пустили воду? Многие допускают эту ошибку при жарке
Грибы - один из самых популярных продуктов в мире. Их используют на кухне по-разному: для супов, соусов, начинок, запеканок, салатов и даже вторых блюд. Хотя может показаться, что приготовить грибы легко, многие допускают ошибки, из-за которых они становятся темными, водянистыми и теряют вкус. Как избежать ошибок в их приготовлении и сделать грибы максимально вкусными?
Наиболее популярным грибом в любой кухне являются шампиньоны. Это одни из самых универсальных грибов, которые доступны круглый год. Их используют для приготовления разнообразных блюд, как горячих, так и холодных. Однако для того чтобы грибы прожарились идеально, нужно знать несколько хитростей, которые позволят им оставаться хрустящими и аппетитными. Как пожарить грибы так, чтобы они не выделяли воду и красиво подрумянивались? Сейчас всё расскажем.
Секрет идеально прожаренных грибов
Секрет идеально прожаренных грибов заключается в правильной их подготовке перед жаркой. Вместо того чтобы солить их сразу после нарезки, сбрызните их несколькими каплями лимонного сока. Лимонная кислота не даст грибам потемнеть и сохранит их твердость.
Не спешите солить грибы раньше времени. Добавление соли непосредственно перед жаркой спровоцирует выделение воды из грибов. Жидкость разбавит жир на сковороде и грибы будут не жариться, а тушиться в собственном соку. В результате они станут мягкими, темными и потеряют аромат.
Как пожарить грибы пошагово?
- Тщательно вымойте и нарежьте грибы ломтиками, четвертинками или восьмушками.
- Сбрызните грибы лимонным соком.
- Нагрейте жир (оливковое, растительное или сливочное масло) на сковороде.
- Добавьте в сковороду грибы и обжарьте их на среднем огне, часто помешивая.
- Посолите и поперчите грибы только после обжарки и снятия сковороды с огня.
Какие ещё моменты нужно учесть?
- Для жарки грибов лучше всего использовать сковороду с толстым дном, которое позволит равномерно распределить жар.
- Не переполняйте сковороду грибами. Чтобы они не выделяли воду грибы должны прожариться свободно.
- Если вы хотите, чтобы грибы были еще ароматнее, во время жарки можно добавить лук, чеснок или свежую зелень.
Следуя этим простым советам, вы легко поджарите идеально золотистые, твердые и вкусные грибы, которые станут прекрасным дополнением ко многим блюдам.
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