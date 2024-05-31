Как подрумянить грибы, чтобы они не пустили воду? Многие допускают эту ошибку при жарке

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Опубликовано: 31.05.2024 20:07 , Обновлено: 31.05.2024

Грибы - один из самых популярных продуктов в мире. Их используют на кухне по-разному: для супов, соусов, начинок, запеканок, салатов и даже вторых блюд. Хотя может показаться, что приготовить грибы легко, многие допускают ошибки, из-за которых они становятся темными, водянистыми и теряют вкус. Как избежать ошибок в их приготовлении и сделать грибы максимально вкусными?

Наиболее популярным грибом в любой кухне являются шампиньоны. Это одни из самых универсальных грибов, которые доступны круглый год. Их используют для приготовления разнообразных блюд, как горячих, так и холодных. Однако для того чтобы грибы прожарились идеально, нужно знать несколько хитростей, которые позволят им оставаться хрустящими и аппетитными. Как пожарить грибы так, чтобы они не выделяли воду и красиво подрумянивались? Сейчас всё расскажем.

Секрет идеально прожаренных грибов

Секрет идеально прожаренных грибов заключается в правильной их подготовке перед жаркой. Вместо того чтобы солить их сразу после нарезки, сбрызните их несколькими каплями лимонного сока. Лимонная кислота не даст грибам потемнеть и сохранит их твердость.

Не спешите солить грибы раньше времени. Добавление соли непосредственно перед жаркой спровоцирует выделение воды из грибов. Жидкость разбавит жир на сковороде и грибы будут не жариться, а тушиться в собственном соку. В результате они станут мягкими, темными и потеряют аромат.

Как пожарить грибы пошагово?

Тщательно вымойте и нарежьте грибы ломтиками, четвертинками или восьмушками. Сбрызните грибы лимонным соком. Нагрейте жир (оливковое, растительное или сливочное масло) на сковороде. Добавьте в сковороду грибы и обжарьте их на среднем огне, часто помешивая. Посолите и поперчите грибы только после обжарки и снятия сковороды с огня.

Какие ещё моменты нужно учесть?

Для жарки грибов лучше всего использовать сковороду с толстым дном, которое позволит равномерно распределить жар.

Не переполняйте сковороду грибами. Чтобы они не выделяли воду грибы должны прожариться свободно.

Если вы хотите, чтобы грибы были еще ароматнее, во время жарки можно добавить лук, чеснок или свежую зелень.

Следуя этим простым советам, вы легко поджарите идеально золотистые, твердые и вкусные грибы, которые станут прекрасным дополнением ко многим блюдам.

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