Как пожарить квашеную капусту до идеальной консистенции? С методом двух пальцев вы влюбите семью в эту осеннюю заготовку

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Опубликовано: 25.09.2024 09:11 , Обновлено: 25.09.2024

Квашеная капуста - известный и необычайно полезный продукт, который массово готовят в осенний период. Чаще всего такую заготовку потребляют прямо из банки, дополняя ею гарниры и мясные блюда. Также на основе квашеной капусты получаются вкуснейшие щи. Однако эта заготовка прекрасна также и в жареном виде. Рассказываем, как пожарить квашеную капусту на сковородке, чтобы она получилось идеальной консистенции. Этот универсальный рецепт станет отличным вариантом на ужин.

В осенне-зимний сезон блюда из квашеной капусты выходят на передний план. Полезные витаминные свойства этой заготовки нельзя недооценивать, а её вкус мало кого оставляет равнодушным.

Такое блюдо позволит ещё раз оценить достоинства такой заготовки, как квашеная капуста. Оно станет идеальным решением для осеннего ужина, т.к. хорошо согревает и быстро и надолго насыщает желудок.

Жареная квашеная капуста прекрасна как в виде самодостаточного блюда, так и в дуэте с мясом и гарнирами. Приготовить её на сковородке достаточно просто, однако нужно учесть несколько моментов, чтобы блюдо получилось таким, как нужно.

Залогом идеальной жареной капусты является правильные пропорции воды. Если с ней не промахнуться, то блюдо приобретёт идеальную консистенцию и вкус. Главное - не добавлять слишком много воды. Для того, чтобы не ошибиться можно использовать метод двух пальцев. Именно такой высоты должна достигать вода в ёмкости с капустой. Она должна лишь слегка прикрывать капусту, возвышаясь над ней примерно на 2-3 сантиметра.

Добавка в виде бекона сделает жареную капусту ещё более сытной, а тмин положительно скажется на работе кишечника. Рецепт жареной капусты Ингредиенты:

300 г квашеной капусты,

150 г копченого бекона,

1 луковица,

1 столовая ложка пшеничной муки,

несколько крупинок душистого перца,

2 лавровых листа,

Соль и перец по вкусу,

семена тмина,

вода.

Приготовление:

Бекон нарежьте небольшими кусочками. Нагрейте кастрюлю или глубокую сковородку, добавьте бекон и жарьте его на среднем огне, пока жир не растопится и бекон не станет хрустящим. Лук нарежьте ломтиками и добавьте к бекону. Жарьте овощ до полупрозрачности. Квашеную капусту слегка слейте, если она очень кислая, промойте ее водой. Затем добавьте капусту в сковороду с беконом и луком. Добавьте душистый перец, лавровый лист, тмин, соль и перец. Залейте водой так, чтобы капуста была слегка покрыта. Тушите на слабом огне около 45 минут, периодически помешивая. В отдельной кастрюле нагрейте немного жира от бекона. Добавьте пшеничную муку и энергично перемешайте до образования однородной массы. Добавьте его к тушеной капусте, тщательно перемешав. Готовьте еще несколько минут, чтобы капуста загустела.

Блюдо готово! Подавайте жареную квашеную капусту как дополнение к мясным блюдам, например, к свиным отбивным или жаркому. Она также хорошо сочетается с картофельным пюре и кашами. Кроме того, жареную квашеную капусту можно использовать как начинку для булочек. Попробуйте это блюда в различных сочетаниях и вы убедитесь, что этот универсальный рецепт может привнести много разнообразия в домашнюю кухню.

Приятного аппетита!

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