Когда квасить капусту в октябре 2024 года? Вот что нужно сделать, чтобы была вкусной и хрустящей

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Опубликовано: 09.10.2024 14:43 , Обновлено: 09.10.2024

Хотите, чтобы квашеная капуста получилась такой хрустящей и сочной, что пальчики оближешь? Тогда вам точно нужно знать, когда лучше всего квасить капусту в октябре! Вот несколько советов, которые помогут вам выбрать благоприятный день и приготовить идеальную закуску.

Квашение и маринование капусты – один из древнейших способов консервирования продуктов, пользующийся неослабевающей популярностью во многих странах. Этот процесс не только позволяет овощам дольше храниться, но и обогащает их ценными для здоровья ингредиентами. Когда и как засолить капусту в домашних условиях?

Без этого ничего не получится. Нашли правила квашения идеальной капусты

Когда лучше мариновать капусту?

Квасить капусту обычно начинают в октябре-ноябре, когда урожай достигает своего пика. В это время овощи наиболее сочные и вкусные. Главное — использовать качественные и свежие ингредиенты для достижения наилучшего вкуса.

Согласно древним традициям, подходящее время для заготовки определяли фазы луны. Например, в старину женщины следили за небом и, когда луна поднималась, собирались, чтобы заквасить капусту. Многие до сих пор следуют этой практике.

[info_b]Если у вас нет возможности ориентироваться на лунный календарь или вы не считаете это эффективным, то оптимальным временем для засолки капусты будет середина октября.[/info_b]

Так, согласно садоводческому лунному календарю, лучше всего собирать капусту и мариновать ее во время растущей Луны, особенно ближе к полнолунию (первая четверть).

А вот полнолуния, новолуния и спада луны следует избегать. По поверьям, капуста в эти дни может стать пресной и мягкой, получится кислой или не просолиться.

Благоприятные дни для квашения капусты в октябре 2024 года

Таким образом, лучшие дни для засолки капусты в октябре 2024 года, согласно лунному календарю, будут:

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, октября.

Какую капусту выбрать для маринования?

Хотя традиционно для маринования выбирают белокочанную капусту, стоит попробовать готовить разные сорта.

Например, краснокочанная капуста, обладающая насыщенным цветом, придаст вашим соленьям красивый цвет и немного другой, более глубокий вкус.

Пекинская капуста с ее более мягкой текстурой, даст вам продукт с немного другой текстурой, но такой же вкусный.

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Сколько столовых ложек соли понадобится на 1 кг капусты?

Соль играет ключевую роль в процессе засолки капусты, выступая в качестве консерванта и предотвращая рост нежелательных бактерий. Если ее будет слишком мало, капуста начнет портиться, гнить и плохо пахнуть! Однако слишком много может помешать естественному процессу брожения и повлиять на вкус конечного продукта.

Поэтому важно точно отмерять количество соли и регулировать его в зависимости от количества добавляемой капусты и других овощей - на 1 кг капусты следует использовать 1 ч.л. соли (около 20 г).

Также стоит обратить внимание на тип используемой соли - лучше всего выбирать не йодированную соль, которая не повлияет на цвет и вкус квашеной капусты.

[info_b]Если вы новичок в мариновании, всегда лучше следовать проверенному рецепту и не экспериментировать с количеством соли, по крайней мере, в начале своего маринования.[/info_b]

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Инструкция, как мариновать капусту

Ингредиенты:

Капуста — 5 кг;

Морковь — 1 кг;

Йодированная соль — 6 столовых ложек (примерно 120 г);

Специи: по желанию.

Приготовление

Для начала тщательно вымойте капусту и удалите внешние, поврежденные листья. Затем с помощью острого ножа или специального измельчителя равномерно нашинкуйте капусту на тонкие полоски.

Вымойте, очистите и тщательно натрите на крупной терке. Морковь придаст капусте цвет и сладковатый привкус.

В большой миске или другой емкости, предназначенной для маринования, чередуйте слои капусты и моркови. Посыпьте каждый слой солью. Старайтесь равномерно распределить соль по всей поверхности.

Деревянным венчиком или руками тщательно взбейте капусту с морковью. Это позволит капусте выпустить свой сок, который необходим для процесса маринования.

Когда вся капуста и морковь окажутся в емкости, убедитесь, что она полностью покрыта собственным соком. Если сок не покрывает капусту полностью, можно приготовить рассол (1 ч. л. соли на 1 л воды) и добавить его в емкость.

Накройте емкость с капустой доской или другим плоским предметом, чтобы прижать ее. Сверху положите груз, например камень. Отставьте емкость в теплое место примерно на 7-14 дней. Не забывайте регулярно проверять капусту и удалять образующуюся пену.

По истечении этого времени капуста должна быть идеально промаринована и готова к употреблению. Вы можете хранить ее в прохладном месте в течение многих месяцев, наслаждаясь ее уникальным вкусом и питательной ценностью.

Ранее Telegraf.news писал, что многие не хотят и не могут ждать несколько дней (а то и недель), пока овощ не приобретет достаточно насыщенный вкус. Поэтому мы нашли удивительный рецепт капусты быстрого приготовления, благодаря которому можно будет насладиться закуской уже через 5 часов.

Как быстро и вкусно замариновать капусту? Эта будет готова уже через 5 часов