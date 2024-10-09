Когда квасить капусту в октябре 2024 года? Вот что нужно сделать, чтобы была вкусной и хрустящей
Хотите, чтобы квашеная капуста получилась такой хрустящей и сочной, что пальчики оближешь? Тогда вам точно нужно знать, когда лучше всего квасить капусту в октябре! Вот несколько советов, которые помогут вам выбрать благоприятный день и приготовить идеальную закуску.
Квашение и маринование капусты – один из древнейших способов консервирования продуктов, пользующийся неослабевающей популярностью во многих странах. Этот процесс не только позволяет овощам дольше храниться, но и обогащает их ценными для здоровья ингредиентами. Когда и как засолить капусту в домашних условиях?
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Когда лучше мариновать капусту?
Квасить капусту обычно начинают в октябре-ноябре, когда урожай достигает своего пика. В это время овощи наиболее сочные и вкусные. Главное — использовать качественные и свежие ингредиенты для достижения наилучшего вкуса.
Согласно древним традициям, подходящее время для заготовки определяли фазы луны. Например, в старину женщины следили за небом и, когда луна поднималась, собирались, чтобы заквасить капусту. Многие до сих пор следуют этой практике.
[info_b]Если у вас нет возможности ориентироваться на лунный календарь или вы не считаете это эффективным, то оптимальным временем для засолки капусты будет середина октября.[/info_b]
Так, согласно садоводческому лунному календарю, лучше всего собирать капусту и мариновать ее во время растущей Луны, особенно ближе к полнолунию (первая четверть).
А вот полнолуния, новолуния и спада луны следует избегать. По поверьям, капуста в эти дни может стать пресной и мягкой, получится кислой или не просолиться.
Благоприятные дни для квашения капусты в октябре 2024 года
Таким образом, лучшие дни для засолки капусты в октябре 2024 года, согласно лунному календарю, будут:
- 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, октября.
Какую капусту выбрать для маринования?
Хотя традиционно для маринования выбирают белокочанную капусту, стоит попробовать готовить разные сорта.
Например, краснокочанная капуста, обладающая насыщенным цветом, придаст вашим соленьям красивый цвет и немного другой, более глубокий вкус.
Пекинская капуста с ее более мягкой текстурой, даст вам продукт с немного другой текстурой, но такой же вкусный.
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Сколько столовых ложек соли понадобится на 1 кг капусты?
Соль играет ключевую роль в процессе засолки капусты, выступая в качестве консерванта и предотвращая рост нежелательных бактерий. Если ее будет слишком мало, капуста начнет портиться, гнить и плохо пахнуть! Однако слишком много может помешать естественному процессу брожения и повлиять на вкус конечного продукта.
Поэтому важно точно отмерять количество соли и регулировать его в зависимости от количества добавляемой капусты и других овощей - на 1 кг капусты следует использовать 1 ч.л. соли (около 20 г).
Также стоит обратить внимание на тип используемой соли - лучше всего выбирать не йодированную соль, которая не повлияет на цвет и вкус квашеной капусты.
[info_b]Если вы новичок в мариновании, всегда лучше следовать проверенному рецепту и не экспериментировать с количеством соли, по крайней мере, в начале своего маринования.[/info_b]
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Инструкция, как мариновать капусту
Ингредиенты:
- Капуста — 5 кг;
- Морковь — 1 кг;
- Йодированная соль — 6 столовых ложек (примерно 120 г);
- Специи: по желанию.
Приготовление
Для начала тщательно вымойте капусту и удалите внешние, поврежденные листья. Затем с помощью острого ножа или специального измельчителя равномерно нашинкуйте капусту на тонкие полоски.
Вымойте, очистите и тщательно натрите на крупной терке. Морковь придаст капусте цвет и сладковатый привкус.
В большой миске или другой емкости, предназначенной для маринования, чередуйте слои капусты и моркови. Посыпьте каждый слой солью. Старайтесь равномерно распределить соль по всей поверхности.
Деревянным венчиком или руками тщательно взбейте капусту с морковью. Это позволит капусте выпустить свой сок, который необходим для процесса маринования.
Когда вся капуста и морковь окажутся в емкости, убедитесь, что она полностью покрыта собственным соком. Если сок не покрывает капусту полностью, можно приготовить рассол (1 ч. л. соли на 1 л воды) и добавить его в емкость.
Накройте емкость с капустой доской или другим плоским предметом, чтобы прижать ее. Сверху положите груз, например камень. Отставьте емкость в теплое место примерно на 7-14 дней. Не забывайте регулярно проверять капусту и удалять образующуюся пену.
По истечении этого времени капуста должна быть идеально промаринована и готова к употреблению. Вы можете хранить ее в прохладном месте в течение многих месяцев, наслаждаясь ее уникальным вкусом и питательной ценностью.
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