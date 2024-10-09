"Прогноз оправдался" - Белорусы похвастались урожаем грибов, которые собрали после выходных. Где "белые начали удивлять"?

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Опубликовано: 09.10.2024 08:05 , Обновлено: 09.10.2024

Октябрь ознаменовался обилием дождей и похолоданием, что, однако, не умолило надежд грибников. Одни белорусы возвращаются из леса полными корзинами разочарования, другие же - самых что ни на есть настоящих грибов. Посмотрели, где в Беларуси можно собрать полные лукошки боровиков, а куда пока рано собираться.

Грядущий прогноз погоды заставляет многих грибников потирать руки в трепетном ожидании. Уже сейчас столбик термометра устремляется ввысь, давая возможность грибницам “зашевелиться”. Однако некоторые отчаянные “тихие охотники” не покидали надежд и в минувшие холодные дни. Как оказалось, набеги на лес в эти дни оказались не такими уж и бесплодными. Посмотрели, какими находками с лесных “гарнизонов” похвастались белорусы в паблике “Грибных войск” в “ВКонтакте”.

Вторник 8 октября оказался приятно тёплым, и некоторые грибники сразу же ринулись проверять свои места. Так, жительница Бобруйского района (Могилёвская область) не ушла с пустой корзиной и помимо подберёзовиков и крепеньких подосиновиков, нашла 21 боровик, о чем и поведала в паблике.





















Традиционно одними из самых богатых урожаев похвастались жители Минской области. Так, без боровиков после похода в лес не остались грибники из Солигорского района. Вот такими фотографиями находок, собранных 8 октября, поделился один из любителей “тихой охоты” в паблике.





































“Посетил место, где в прошлом неплохо росли подберёзовики. Прогноз оправдался. В основном одиночки. Интересно, что больше грибов находил недалеко от купели диких кабанов. Попутно в разных местах - маслята, польские. Больше всего встретил свинушек тонких и мухоморов”, - рассказал об обстановке на Солигорщине 7 октября другой грибник.

Урожай из Солигорского района, 7 октября. Фото: паблик "Грибные войска Беларуси"

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Жители других районов Минской области тоже возвращаются из лесов не с пустыми руками. Грибники отметили отсутствие маслят и рыжиков, но особо удачливые нарвались на молоденькие боровички.

“Логойский район, вблизи Плещениц. Червивых единицы, практически все чистые!”, - похвасталась грибник 8 октября.

















“За Логойском, пришлось объездить несколько мест, боровики растут очень локально, но уже по несколько шт, и радует, что все молоденькие, чистые, есть и моховики и крепкие маслята”, - рассказала об обстановке 8 октября ещё одна грибник и похвасталась фотографиями собранного урожая (розовое ведёрко).

Урожай грибов, собранных на Вяче (Минская область) 7 октября. Фото: паблик "Грибные войска Беларуси"

“Сегодня лес порадовал! Белые начали удивлять”, - резюмировал один из грибников, после похода в лес в Смолевичском районе.

Белые из Смолевичского района 7 октября. Фото: паблик "Грибные войска Беларуси"

А вот грибники с Гомельского района с грустью констатируют практически полное отсутствие грибов в своём регионе.

“В Гомельском районе грибов нет. Были в местах боровиков, рыжиков, маслят. Нигде ничего нет, местами красные мухоморы, но грибницы уже есть и даже много”, - рассказала белоруска 8 октября в паблике и отметила, что даже бабушки на местном рынке продают боровики, собранные под Брестом, а не в своей области.

Один из комментаторов согласился, но отметил, что смог собрать в этот день 700 грамм молоденьких опят в Гомельской районе.

Другой грибник рассказал, что белых грибов в районе “уже побольше”, и нашёл 7 октября около 20 экземпляров молодых боровиков.

Боровики из Гомельского района, собранные 7 октября. Фото: паблик "Грибные войска"

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Урожай из Малоритского района, 7 октября.

“В дождь посетил Беловежскую пущу. Лес пустой. Нет никаких грибов вообще. Сегодня сменил локацию и не зря. Кое что удалось собрать. 30 шт белых, все целые, червивые остались в лесу. Есть маслята, подберезовики, подосики, польские и моховик жёлто-бурый”, - рассказал об обстановке в Малоритском районе на 7 октября один из грибников.

Другой грибник похвастался в паблике урожаем собранных 7 октября рыжиков, белых и подосиновиков.

Урожай грибов из Берёзовского района. Фото: паблик "Грибные войска Беларуси"

Фотографиями впечатляющего урожая, собранного 7 октября “в два ножа” поделилась и грибник из Лунинецкого района.

Фото: паблик "Грибные войска Беларуси"

“Витебская область, Миорский район. Мало, но что есть. Подосиновики и разные на засолку”, - рассказал один из грибников 7 октября.

“На Шчучыншчыне мухоморный рай, при том что белые тоже в теме”, - заявил другой.

“Гродненская область Ивьевский район. Столько разных грибов в лесу, смело езжайте кто живёт поближе. Белых грибов тоже много, причем растут везде - в болоте и на вырубках”, - поведала одна из грибников об обстановке на 7 октября и поделилась некоторыми фотографиями находок.

















Этот тест на знание грибов проваливают даже опытные грибники. Сможете ли вы отличить съедобные?

Не оставлял попыток отыскать боровики и профессиональный грибник Александр Горбацевич, который ежедневно делится находками в своём Instagram.

“Вчерашняя доза. Прошли сутки - ломки нет. Полет нормальный. Останутся ли находки единичными или волна все-таки стартанет? Очень интересный вопрос, который волнует многих людей из этого леса. Ждём!” - оставил подпись к видеоролику за 8 октября грибник.

Ранее Telegraf.news писал о том, что любители “тихой охоты” посетовали на “неурожай” осенних грибов в начале октября. Несмотря на регулярно появляющиеся в соцсетях видео- и фотоотчёты от “грибных блогеров” с полными корзинками белых и подберёзовиков, многие белорусы утверждают, что пока настоящих осенних грибов в изобилии в лесах не наблюдается. Однако, и на рынках, и на популярных интернет-площадках сегодня можно найти немало предложений. Посмотрели, где и почём продают сегодня грибы в Беларуси.

Опята – от 3 рублей, белые – от 25 рублей. Где белорусам закупиться грибами, пока в лесу «затишье»?