"Боровиком можно отравиться" - Белорусский грибник показала, когда нельзя собирать даже крепкие белые без червей

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Опубликовано: 30.08.2024 13:09 , Обновлено: 30.08.2024

Белорусская писательница и грибник-блогер Наталья Батракова рассказала в своём Instagram о случае, при котором даже крепкий и нечервивый боровик может стать ядовитым. Как определить?

Наталья Батракова - опытный грибник, который является соавтором тематического канала “ГрибКино” на YouTube. Своими находками и интересными фактами о грибах белоруска часто делится и на своей страничке в Instagram.

По словам Натальи, её подписчики неоднократно присылали ей на опознание грибы, поражённые странным белым налётом, похожим на плесень. Фотографии подобных грибов можно было повстречать и в грибных чатах на протяжении волны боровиков.

“Это гипомицес золотистоспоровый. Гриб, который паразитирует на грибе. Он получил прозвище “пожиратель болетовых грибов” и буквально разлагает и переваривает своего хозяина”, - рассказала Наталья в Instagram.

Поражённый гипомицесом золотистоспоровым моховик. Фото: mushrooms.su,

[info_b]Гипомицес золотистоспоровый поражает болетовые (белые, подосиновики, подберезовики, моховики и др.). Мицелий гипомицеса проникает внутрь гриба, заполняет все его ткани и вызывает некроз. Поражённое вредоносным грибом плодовое тело при этом меняет цвет на белый, золотисто-жёлтый или коричневый. Внешне он напоминает плесень и нередко деформирует структуру гриба.[/info_b]

Она подчеркнула, что при обнаружении характерных примет “пожирателя болетовых” от находки стоит отказаться, даже если гриб нечервивый и кажется крепким.

“Не пытайтесь вырезать поражённый сегмент. Гриб поражён паразитом полностью, хотя может казаться, что повреждена только его часть. Он может быть опасен и даже ядовит из-за бактериального поражения”, - предупредила опытный грибник, заметив в своём посте, что таким “боровиком можно отравиться”.

Ранее Telegraf.news писал о том, что в Беларуси участились случаи отравления грибами. По состоянию на 24 августа в стране пострадало уже 13 человек, в том числе и 3 детей. В Министерстве здравоохранения назвали 3 явных признака отравления грибами, которые нельзя игнорировать, и рассказали, как грибникам обезопасить себя.

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