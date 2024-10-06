Опята – от 3 рублей, белые – от 25 рублей. Где белорусам закупиться грибами, пока в лесу «затишье»?

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Опубликовано: 06.10.2024 13:15 , Обновлено: 06.10.2024

Любители "тихой охоты" посетовали на "неурожай" осенних грибов в начале октября. Несмотря на регулярно появляющиеся в соцсетях видео- и фотоотчёты от "грибных блогеров" с полными корзинками белых и подберёзовиков, многие белорусы утверждают, что пока настоящих осенних грибов в изобилии в лесах не наблюдается. Однако, и на рынках, и на популярных интернет-площадках сегодня можно найти немало предложений. Посмотрели, где и почём продают сегодня грибы в Беларуси.

На “грибное затишье” в соцсетях и тематических чатах пожаловались жители Минской, Могилёвской, Витебской областей. По словам грибников, ожидаемого осеннего обилия в лесу пока не наблюдается, попадается много червивых, а чтобы набрать корзинку приличных подосиновиков, белых, маслят и даже опят, нужно намотать по лесу не один десяток километров.

“Грибов мало, хочется верить, что ещё успеют выскочить до морозов”, - написала участница группы “ВКонтакте” “Грибы: Грибные войска Беларуси” из Кличевского района.

Другой пользователь соцсети из Вилейского района сообщил, что хотя за несколько дней ему и удалось набрать “около трёх сотен белых”, грибы разбросаны “по разным точкам с переменным успехом”, а “качество гриба оставляет желать лучшего”.

“Ожидаем продолжение слоя и по-настоящему осеннего качества”, - резюмировал грибник, поделившись своим “уловом” за несколько дней.

[gallery] url: https://telegraf.news/file/2024/10/2XEKg38nfPauugymIG-_TCtkQUPiG_FnCf_mEdpnvkZkO_r3KJR8TPQkZ2FiT6F_Hv4oqyWpfyjUi6gba-YuEaCM.jpg?w=1080&h=810&crop=1 alt: Фото: Вячеслав Грищенко / vk.com

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Почём грибы и где купить в начале октября?

Несмотря на такую не самую радужную картину в лесах Беларуси, которые и летом, и в начале осени сильно страдали от нехватки дождей, предложений о продаже свежих грибов сегодня хватает с лихвой. Так, на популярной интернет-площадке мы нашли объявления практически во всех областях страны: ассортимент предложений порадует любого, а вот цены - далеко не всегда.

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Причем если чаще всего продавцы предлагают купить уже собранные “дары леса”, указывая дату сбора, то в отдельных случаях предлагают купить грибы “под заказ”, то есть договориться, чтобы вам привезли только собранные грибы, фактически из леса.

[info_b]Отметим, что такие предложения представляются оптимальными, ведь грибы — продукт скоропортящийся. Специалисты рекомендуют перерабатывать свежие грибы как можно скорее после возвращения из леса, самое позднее — на следующий день, чтобы в них не успели образоваться опасные вещества. Срок хранения свежих грибов в холодильнике или в подвале, даже при соблюдении всех правил, ограничивается несколькими днями. [/info_b]

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Судя по имеющимся на утро 6 октября объявлениям, сегодня грибники готовы отдавать свою “лесную добычу” по такой цене:

лисички - от 5 рублей за литр,

опята - от 3 рублей за литр,

подосиновики, подберёзовики, моховики - от 5 рублей за литр,

грибной “микс” - от 4 рублей за литр.

Самые дорогие, традиционно, белые - их готовы отдавать по 25-30 рублей за килограмм.

























Закупиться лесными грибами можно и на рынках. Так, на столичном Комаровском рынке, как сообщило агентство “Минская правда”, в эти выходные цены на грибы стартуют от 12 рублей за килограмм. Больше всего на прилавках сейчас классических белых, подберезовиков и опят.

Ранее Telegraf.news рассказал, что эксперты спрогнозировали, что самое большое грибное нашествие в Беларуси осенью 2024 года может наступить уже совсем скоро. Они назвали 3 главных фактора, на которые нужно ориентироваться грибникам.

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