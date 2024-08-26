В Беларуси нашли редкий вид лисички, который по вкусу напоминает кальмара. Как приготовить?

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Опубликовано: 26.08.2024 10:05 , Обновлено: 26.08.2024

В Беларуси нашли ещё один съедобный вид лисички, который в жаренном виде походит на кальмара. Своей находкой в Instagram поделился профессиональный грибник Александр Горбацевич.

По словам грибника, ранее он фиксировал на территории Беларуси только 6 видов лисичек, однако недавно обнаружил в Минской области ещё один вид - лисичку желтеющую. Внешне гриб походит на лисичку трубчатую, которая появляется осенью. Однако в ближайшем родстве находится с чёрной лисичкой, которую также называют “трюфелем на ножке”.

Ножки лисички желтеющей отличаются от трубчатой более оранжевым цветом, а пластинки под шляпкой менее выражены, чем у её сестры. Запах у желтеющей лисички такой же, как и у чёрной, но по вкусу более схожа с привычной белорусам лисичкой жёлтой.

“Вкусные грибы, хотя их и относят к четвёртой категории, но то же самое говорят и о трубчатых лисичках, которые являются главным грибом в Финляндии. Если просто обжарить с солью, то по консистенции напоминает что-то среднее между кальмаром и грибом”, - рассказал грибник.

Несмотря на свою редкость, лисичка желтеющая не внесена в Красную книгу и разрешена к сбору.

[info_b]Важно помнить! Главное правило грибников — не собирать те грибы, в которых не уверен. Если вы сомневаетесь, не кладите их в корзину.[/info_b]

К слову, ранее Александр Горбацевич подробно рассказывал о других видах лисичек, которые растут на территории Беларуси. Какие из них съедобны, а за срыв какой можно получить штраф Telegraf.news писал в материале ниже.

Штраф до 1200 рублей. За срыв какой из 6 видов лисичек белорусов ждёт наказание?

Также ранее Telegraf.news узнал у профессионального грибника Александра Горбацевича, какие ценные виды грибов остаются непопулярными и почему их собирают единицы. Топ самых недооценённых грибов Беларуси эксперт составил не только исходя из своего опыта, но и опираясь на мнение учёных-микологов.

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