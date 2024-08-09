Этот тест на знание грибов проваливают даже опытные грибники. Сможете ли вы отличить съедобные?

Тест

Опубликовано: 09.08.2024 12:24 , Обновлено: 05.06.2025

Для многих белорусов грибной сезон предполагает обязательную "охоту" за боровиками, подберёзовиками, подосиновиками и лисичками. Однако на самом деле в Беларуси растет более 250 видов грибов, которые спокойно можно есть. Telegraf.news вместе с профессиональным грибником Александром Горбацевичем подготовил тест на знание съедобных грибов, которые путают даже бывалые грибники. Попробуйте его пройти, чтобы узнать свой уровень.

[info_b]Александр Горбацевич — профессиональный грибник, создатель блога Sky Forest на YouTube и в TikTok, организатор грибных и эко-туров в Беларуси. Также он ведет блог о грибах в Instagram.[/info_b]

Важно помнить! Главное правило грибников — не собирать те грибы, в которых не уверен. Если вы сомневаетесь, не кладите их в корзину.

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Ранее Telegraf.news писал о том, что сезон каждого грибника начинается с поиска привычных лисичек, подберёзовиков, подосиновиков, даже сыроежек, ну и, конечно же, самых ценных и желанных — белых грибов. Однако значит ли это, что в белорусских лесах больше нет ничего достойного внимания?

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