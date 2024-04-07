Чувствуете признаки простуды? Чай из цветов этого кустарника укрепит иммунитет

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Опубликовано: 07.04.2024 17:01 , Обновлено: 09.04.2024

Уставший от дефицита витаминов и солнца организм может сделать вас мишенью для различных вирусных и инфекционных заболеваний. Укрепить иммунитет весной поможет чай из цветов форзиции — одного из первых цветущих весенних кустарников.

Польза растущей в парках и садах форзиции очень недооценена. Немногие знают, что её цветы можно использовать для приготовления этого чая, который укрепит и улучшит работу вашего организма.

Какими свойствами обладает форзиция?

Употребление чая из этого растения оказывает противоаллергический, противовирусный, противовоспалительный и диастолический (нормализирует артериальное давление) эффект. Кроме того, чай из форзиции обладает ярко выраженным антиоксидантным действием, он защищает от рака и предотвращает старение организма, снижают уровень глюкозы в крови и оказывают успокаивающее действие.

Как приготовить чай из цветков форзиции?

Горсть свежих цветов нужно залить несколькими стаканами кипятка и оставить настояться на 40 минут.

После настой следует процедить и пить в течении дня небольшими порциями.

Чай форзиции хорошо дополнит долька лимона или ложечка мёда. В таком сочетании напиток окажет ещё более противовирусное действие и станет отличным лекарством в борьбе с ранними признаки простудных заболеваний.

Также вы можете высушить цветки растения и готовить такой чай для себя и своей семьи в течении года.

Через несколько дней обратите внимание на его спазмолитический и успокаивающий эффект. Спустя долгое время вы укрепите иммунитет своего организма.

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