Нужно ли доставать семечки из арбуза? Узнали, вредны ли они, как убеждали бабушки и мамы в детстве

Опубликовано: 09.07.2024 10:14 , Обновлено: 09.07.2024

Наверняка многим в детстве запрещали есть семечки из арбуза. Привычка выковыривать семена сохранилась у многих и сейчас. Но вредны ли они на самом деле? Рассказываем, как влияет употребление семечек арбуза на организм и что говорят эксперты об арбузах без семечек.

Несмотря на глубокую убеждённость многих в том, что семечки из арбуза есть нельзя, они не только съедобны, но и полезны. Если именно семена когда-то заставили вас отказаться от сочных фруктов, то теперь вы будете иметь весомый аргумент, чтобы съесть их целиком. Однако для того чтобы извлечь из арбузных семечек ценные вещества, стоит их хорошенько расколоть.

Почему стоит есть семена арбуза?

Итак, чем могут быть полезны арбузные семечки? Прежде всего, это кладезь витаминов группы В . Именно дефицит этих витаминов ослабляет ключевые процессы в организме, особенно в кровеносной и пищеварительной системах. Кроме того, семена арбуза также являются источником ненасыщенных жирных кислот и фолиевой кислоты , которые необходимы для нормализации артериального давления и поддержания мозга в хорошем состоянии.

Но и это еще не все. Арбузные семечки содержат калий и магний , которые вместе улучшают память и концентрацию, а также могут поддерживать работу сердца.

Ещё одним питательным веществом, которое вы, возможно, не ожидаете получить от арбузных семечек — это железо . В 30 г. арбузных семечек содержит 25 процентов железа, необходимого взрослому человеку каждый день. Это может быть отличным решением для веганов и людей, придерживающихся постной диеты.

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Как есть арбузные семечки?

Разумеется, для того чтобы извлечь всю пользу семян арбуза, их нужно правильно употребить. Их можно есть и в сыром виде, хотя без должной обработки они могут кому-то и не понравиться. Есть несколько вариантов их употребления. Поджаренные или запечённые семечки.

Поджаренные или запечённые семечки

Для начала промойте их под проточной водой и дайте стечь воде. Затем просто поджарьте их на сухой сковороде. Также вы можете запечь их в духовке, например, с оливковым маслом и специями, например, сладким перцем или карри. Запеченные семечки арбуза можно есть самостоятельно, но стоит добавлять их в салаты.

Пророщенные семечки арбуза.

Пророщенные семена часто содержат больше питательных веществ, чем не проросшие. К тому же при проращивании из семян также уходят соединения, которые затрудняют усвоение всех питательных веществ.

Тогда же от них можно будет отделить жесткую скорлупу. Вы можете проращивать арбузные семечки самостоятельно. Для этого замочите их в воде на 12 часов, после чего ждите прорастания в течении нескольких дней.

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Полезны ли арбузы без семечек?

К слову, сейчас на белорусском рынке присутствуют сорта арбузов без семечек. Но стоит ли их покупать? Есть мнение, что в бессемянном арбузе минеральных солей и витаминов содержится больше, чем в аналоге с косточками. Некоторые также полагают, что такие сорта генетически модифицированы. Однако на самом деле это результат скрещивания различных сортов, который провели более 50 лет назад.

Эксперты утверждают, что нет известных рисков для безопасности, связанных с употреблением в пищу арбузов без косточек.

Тем не менее, не взирая на всю пользу арбуза и его семечек в частности, стоит знать, что не для всех эта ягода может принести пользу. Так, например, с арбузами нужно быть осторожными людям, больным сахарным диабетом, а также страдающим повышенной отечностью. Ранее Telegraf.news подробно писал о том, кому ещё не стоит есть арбузы и сколько за день их можно съедать.

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Также для того, чтобы извлечь максимум пользы и удовольствия от употребления арбуза нужно уметь правильно его выбрать. Полагается, что самые вкусные арбузы появляются только в конце лета и начала сентября, а те что продают в июне-июле полны нитратов. Так ли это на самом деле?

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