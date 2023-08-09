В России разработали приложение для определения спелости арбузов

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Опубликовано: 09.08.2023 10:53 , Обновлено: 30.06.2024

Российские ученые создали приложение для смартфонов, которое определяет свежесть и спелость продуктов, например, арбуза.

Принцип работы основан на интерпретации уровня сигнала Wi-Fi, пропущенного через плод. Такой способ позволяет изучить его содержимое не нарушая целостности. Программа поможет в случаях, когда на глаз определить качество затруднительно. Например, приложение сможет распознать, дозрела ли спрятанная под плотной кожурой мякоть арбуза или не прокис ли творог, скрытый под упаковкой, написали “Известия”.

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В приложении задействована технология беспроводной передачи данных, которая использует радиоволны определенной частоты. При их прохождении через различные среды меняется сила сигнала. Взяв за основу этот факт ученые определили, как он будет изменяться в зависимости от степени зрелости того или иного продукта.

«Можно выделить физические и химические критерии спелости. Например, при созревании фруктов увеличивается содержание сахара в них. Это изменяет диэлектрические свойства внутренней среды плода. Эти свойства влияют на уровень Wi-Fi-сигнала, пропущенного через продукт. По сути, антенна — это компактный анализатор. Для его полноценной работы необходимо было написать программное обеспечение, что и было выполнено», — рассказал один из авторов разработки.

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Он отметил, что уже существуют сенсоры для определения свежести продуктов питания, но их минус в том, что они представляют собой отдельные устройства. А гораздо удобнее, если полезная функция будет встроена в обычный телефон, который всегда под рукой.

Первая версия программы выйдет на аппаратах на Android. В дальнейшем приложение будет доступно и для iOS.

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