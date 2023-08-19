В белорусских магазинах появились оранжевые арбузы. Чем отличаются от обычных?

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Опубликовано: 19.08.2023 15:12 , Обновлено: 30.06.2024

Покупатели заметили в белорусском супермаркете «арбуз оранжевый». Чем он отличается от классического, кроме цвета? Журналисты купили и проверили, чтобы вы понимали, стоит ли тратить деньги.

Оранжевый арбуз, как и обычный, имеет зеленую корку, хотя на ней нет четко выраженных полосок. Чтобы покупатели не спутали, оранжевый помечен наклейкой. Стоит он дороже обычного примерно в два раза, рассказал Onliner.by.

Фото: Onliner.by

При разрезании ягода трещит: это особенность сорта — необыкновенно мощная кожура, «благодаря этому он хороший кандидат на дальние перевозки».

Можно ли дыню и арбуз есть одновременно? Вот кому это противопоказано

Мякоть, по словам журналиста, “пахнет свежестью и насыщенной сладостью”. По текстуре плотная, если присмотреться, как будто состоит из сахаринок. Косточки расположились в одну линию — по ощущениям, их меньше, чем в обычном красном арбузе.

Фото: Onliner.by

Фото: Onliner.by

Что касается вкуса, то такой арбуз показался более сладким, чем классический: он хрустящий и сочный.

Фото: Onliner.by

Напомним, ране Телеграф писал о том, что врачи рассказали, кому нельзя есть арбузы:

Любите арбузы? Врачи рассказали, кому нельзя есть эту ягоду