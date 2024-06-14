Как белорусам выбрать идеальный арбуз в июне? Эксперты рассказали, можно ли их покупать так рано

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Опубликовано: 14.06.2024 13:31 , Обновлено: 30.06.2024

Арбуз - безусловно, символ лета. Причем он не только вкусный, но и полезный, богатый ценными питательными веществами. В Беларуси плоды начали продавать уже в мае. Как выбрать идеальный спелый вкусный ранний арбуз?

Арбуз - ценный источник калия и натрия, необходимых для правильного функционирования нервной системы. В нем также содержатся железо, витамины группы В, магний, кальций и аскорбиновая кислота. Однако стоит помнить, что не каждый плод одинаково богат ценными питательными веществами. Как распознать хороший арбуз?

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Как купить хороший арбуз? Форма и размер имеют значение

При покупке арбуза стоит обратить внимание на его форму и размер . Идеальный плод - симметричный, без повреждений и деформаций. Лучше всего выбирать тяжелые арбузы среднего размера. Это связано с тем, что маленькие плоды недозрелые, а большие - перезрелые.

Внешний вид кожуры арбуза также важен. Идеальный вариант - матовая кожура , твердая и упругая при легком нажатии. На нижней стороне должно быть светлое пятно яркого желтого цвета. При постукивании арбуз должен быть не глухим и не звонким, а чем-то средним между ними, гулким, напоминающим вибрацию. Глухой звук – арбуз перезрел, слишком звонкий – арбуз недозрел.

Если вы решили купить только часть арбуза (половину или четвертину), она должна быть плотно закрыта, а ее мякоть должна быть ярко-красной, а не ярко-розовой.

Красный или жёлтый?

Арбуз - растение с высоким антиоксидантным потенциалом. Он является ценным источником полифенолов, флавоноидов, ликопина, каротиноидов, витамина С, а также цитруллина.

Цвет плода определяет не только его внешний вид, но и количество антиоксидантов. Красный арбуз выигрывает по содержанию ликопина даже у помидоров! В желтом арбузе содержание ликопина очень низкое, а в оранжевом арбузе преобладают B-каротин, проликопин и фитофлуен.

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Почему стоит покупать арбузы с семечками?

Хотя большинство выбрасывает арбузные семечки, стоит помнить, что они не только съедобны, но и очень полезны. Они являются более концентрированным источником биологически активных веществ, чем мякоть и сок арбуза.

Семена арбуза можно сушить, жарить или перемалывать в муку. В Западной Африке их перерабатывают и используют в качестве загустителя для супов.

Опасны ли июньские арбузы?

Сезоном арбузов считается конец августа - начало сентября. И мнения экспертов на счет того, можно ли есть эти ягоды раньше, разнятся. Некоторые говорят, что в июне и июле “плоды содержат химию, в виде нитратов, пестицидов и даже красителей”.

Однако, по словам старшего научного сотрудника ВНИИ орошаемого овощеводства и бахчеводства Артема Соколова, “нитраты – это «витамин» роста, минеральные удобрения, необходимые для питания растений. Они повсеместно используются в сельском хозяйстве: стимулируют рост растений и, соответственно, повышают урожайность”.

“Арбузы удобряют нитратами в период их созревания. При соблюдении агротехнологии арбуз возьмет ровно столько, сколько ему нужно для роста. К концу созревания в нем не должно быть нитратов – арбуз вырастет, питаясь ими. Единственный шанс получить арбуз с повышенным количеством нитратов – сорвать его недозревшим (примерно за неделю до полного созревания). Но, скорее всего, они будут только в корке. Вероятность найти превышения по нитратам в мякоти – низкая” — объяснил он.

“Если вы не собираетесь жарить арбуз, нечего волноваться”

Доктор Евгений Комаровский также опроверг миф о первых арбузах, якобы содержащих много нитратов.

«Почему-то нас не пугают ранние огурцы, помидоры, кабачки, а вот арбузов все боятся. Поэтому, во-первых, успокойтесь. Концентрация нитратов, даже очень высокая, не может с вами что-то совершить. Это страшилки», — заявил он.

По словам эксперта, нитраты в основном находятся в кожуре арбуза, а в мякоти их практически нет.

“Опасные соединения образуются из нитратов при нагревании при высокой температуре. Если вы не собираетесь жарить арбуз, нечего волноваться», — заключил Комаровский.

«Если не собираетесь жарить» — Доктор Комаровский рассказал, можно ли есть ранние арбузы

Таким образом, главная проблема с арбузами, с которой могут столкнуться белорусы в июне, то что плод будет недозрелым или невкусным. Ну и главное, не стремится его поджарить.

А что делать с невкусными арбузами, Телеграф предлагал ранее. Например, вы можете их закатать на зиму.

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