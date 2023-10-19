Не только чеснок и лимон. Какие 5 продуктов необходимо есть осенью каждому белорусу?

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Опубликовано: 19.10.2023 13:29 , Обновлено: 19.10.2023

Осень в Беларуси ассоциируется не только с красивыми золотыми листьями, но и с простудой. Поэтому стоит знать, что нужно делать для укрепления организма в этот период. Оказывается, это совсем не сложно. Достаточно есть определенные продукты, чтобы вас не захватили насморк, боль в горле и кашель.

Знаете ли вы, что ваш организм способен вырабатывать миллион соединений в минуту, чтобы отбиться от миллиардов “захватчиков”? Неудивительно, что для их выработки ему требуется ваша поддержка.

От того, сколько антител встанет на пути вируса или бактерии, будет зависеть ваш успех. Необходимо, чтобы на передовой было много лейкоцитов — солдат иммунной системы, которые борются с осенними инфекциями. Они способны убивать и поглощать вредные микроорганизмы, вырабатывать антитела и вещества, имеющие огромное значение в борьбе с инфекциями (например, интерферон, интерлейкин), пишет Onet. Вот несколько продуктов, которые помогут повысить выработку волшебных веществ.

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Йогурт

Давно известно, что иммунитет зависит в том числе от содержимого кишечника. Важное значение имеет соотношение полезной микрофлоры. Кишечный страж подавляет рост гнилостных и патогенных бактерий. Поэтому стоит обратить внимание на кисломолочные напитки, например, биойогурт, то есть тот, который содержит пробиотические бактерии.

[info_b]Достаточно всего 170 г йогурта в день.[/info_b]

Обязательно изучите этикетку, чтобы убедиться в составе молочного продукта. В 1 г его должно быть не менее 100 млн. лактобактерий или 10 млн. бифидобактерий!

В дополнение к йогурту можно использовать кефир, пахту или простоквашу.

Маринованные овощи

Натуральные маринованные продукты также являются отличным пробиотиком.

Покупая маринованные огурцы или капусту в магазине, убедитесь, что в них нет уксуса для ускорения процесса маринования, который лишает конечный продукт полезных молочнокислых бактерий, витамина С и калия.

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“Витаминная бомба”

Ешьте овощи и фрукты, особенно богатые витамином С и бета-каротином . Исследования показали, что это повышает иммунитет против бактерий и вирусов. Кроме того, витамин С восстанавливает слизистые оболочки, поврежденные во время болезни. Чтобы насытить организм этим витамином, ешьте красный перец, зеленые овощи или фрукты. Только высокое содержание его в тканях способствует снижению заболеваемости и борьбе с уже существующими инфекциями.

Также употребляйте и менее популярные его источники. Пейте сок ацеролы (мальпигии голой) или бузины. Они содержат более чем в 10 раз больше витамина С, чем красный перец или брокколи. Ешьте варенье из шиповника с низким содержанием сахара — это также ценный источник витамина С.

В свою очередь бета-каротин также содержится в красных, оранжевых и зеленых овощах. Больше всего его в моркови, брокколи, петрушке, капусте, тыкве, помидорах, персиках, абрикосах и манго. Их можно употреблять в сыром, вареном виде или в виде вкусных освежающих смузи.

[info_b]Одна большая морковь содержит почти 10 000 мкг бета-каротина, а вам необходимо 700 мкг.[/info_b]

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Помните, что это не единственные витамины, которые помогут вам защититься от осенних простуд. Это командная работа. Витамины группы В, витамин Е или фолиевая кислота также должны участвовать в борьбе.

Чтобы обеспечить себя достаточным количеством витаминов, ешьте много овощей, фруктов, полноценных белков (нежирное мясо, молочные продукты, яйца), орехов и цельнозерновых продуктов.

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Морепродукты

Ваша иммунная система не может работать с высокой скоростью, если в ней нет достаточного количества цинка. Тогда считайте, что вы будете часто болеть простудными и респираторными инфекциями. Кроме того, если вы заболели, то не сможете быстро восстановиться. Ешьте рыбу и морепродукты.

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Селен также стоит на страже вашего здоровья. Он защищает от нападения вирусов и бактерий. Больше всего его содержится в орехах, рыбе и морепродуктах, чесноке и луке. Чтобы покрыть суточную потребность в селене, достаточно съесть один бразильский орех! Только помните, что его действие блокируется простыми сахарами, поэтому не переедайте сладостей!

А еще в вашем ежедневном меню должны присутствовать продукты, богатые железом. Железо отвечает за выработку особых антиинфекционных веществ - интерлейкинов. Богатые железом листовые зеленые овощи, морепродукты, яйца и цельнозерновые крупы могут стать прекрасным вдохновением для ваших ежедневных кулинарных экспериментов.

Чеснок

Этот “природный убийца микробов” должен быть на вашей тарелке не только летом. Добавляйте его в салаты, супы или мясо. Сделайте из него вкусный холодец или пасту для бутербродов. Забудьте о безвкусных макаронах. Приправьте их чесноком и чили.

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