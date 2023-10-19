Добавьте к маринованным огурцы семечки. Что еще, чтобы приготовить невероятную "намазку"?

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Опубликовано: 19.10.2023 10:51 , Обновлено: 19.10.2023

Маринованные огурцы, спрятанные в подвалах или кладовках, наверняка уже ждут своего часа. Их можно подавать как гарнир к ужину, а можно приготовить ароматный суп. Но мы нашли рецепт невероятной закуски, которая никого не оставит равнодушным. Приготовить ее проще простого, а вкус поразит даже гурманов.

Речь идет о намазке (пасте) из маринованных огурцов, которая прекрасно сочетается с различными гарнирами. В ее состав также входят несколько ключевых ингредиентов, которые создают ее насыщенный и характерный вкус.

Помимо маринованных огурцов, понадобятся семечки подсолнечника, чеснок, зелень и специи, которые придадут блюду неповторимую глубину вкуса.

Такая паста прекрасно сочетается с различными видами хлеба, гренками, а также является дополнением к салатам и мясным блюдам.

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Как приготовить пасту из маринованных огурцов?

Ингредиенты:

10 крупных маринованных огурцов;

100 мл рассола (маринада) от маринованных огурцов;

2 чашки очищенных семян подсолнечника;

горсть рубленого укропа;

3 зубчика чеснока;

5 столовых ложек растительного масла (лучше рапсового);

2 стакана воды.

Способ приготовления

Положите очищенные семечки подсолнечника в большую миску и залейте их водой. Они должны быть ниже поверхности. Накройте миску крышкой или тарелкой и отставьте на ночь.

По истечении этого времени отцедите семена от жидкости и промойте холодной водой. Пересыпьте семена подсолнечника в высокую емкость.

С маринованных огурцов слейте воду и натрите их на крупной терке. Подготовленные овощи добавьте к семенам подсолнечника.

Чеснок очистите и выдавите непосредственно к предыдущим ингредиентам.

Влейте к продуктам масло и маринад. Тщательно перемешайте блендером.

Если паста получилась слишком жидкой, добавьте еще огурцов, если слишком густой — еще немного рассола. В конце добавьте измельченный укроп и тщательно перемешайте.

Выложите пасту в смазанную жиром форму для выпечки и разровнять лопаточкой. Поставить в холодильник для застывания.

Ранее Телеграф писал еще об одной вкусной намазке на хлеб. Она не только добавит оригинальности, но и подарит вашему блюду неповторимый вкус, а также обогатит его множеством питательных веществ. И самое главное — приготовить его можно всего за 5 минут (или меньше) прямо у себя дома!

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