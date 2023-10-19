Добавьте к маринованным огурцы семечки. Что еще, чтобы приготовить невероятную "намазку"?
Маринованные огурцы, спрятанные в подвалах или кладовках, наверняка уже ждут своего часа. Их можно подавать как гарнир к ужину, а можно приготовить ароматный суп. Но мы нашли рецепт невероятной закуски, которая никого не оставит равнодушным. Приготовить ее проще простого, а вкус поразит даже гурманов.
Речь идет о намазке (пасте) из маринованных огурцов, которая прекрасно сочетается с различными гарнирами. В ее состав также входят несколько ключевых ингредиентов, которые создают ее насыщенный и характерный вкус.
Помимо маринованных огурцов, понадобятся семечки подсолнечника, чеснок, зелень и специи, которые придадут блюду неповторимую глубину вкуса.
Такая паста прекрасно сочетается с различными видами хлеба, гренками, а также является дополнением к салатам и мясным блюдам.
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Как приготовить пасту из маринованных огурцов?
Ингредиенты:
- 10 крупных маринованных огурцов;
- 100 мл рассола (маринада) от маринованных огурцов;
- 2 чашки очищенных семян подсолнечника;
- горсть рубленого укропа;
- 3 зубчика чеснока;
- 5 столовых ложек растительного масла (лучше рапсового);
- 2 стакана воды.
Способ приготовления
Положите очищенные семечки подсолнечника в большую миску и залейте их водой. Они должны быть ниже поверхности. Накройте миску крышкой или тарелкой и отставьте на ночь.
По истечении этого времени отцедите семена от жидкости и промойте холодной водой. Пересыпьте семена подсолнечника в высокую емкость.
С маринованных огурцов слейте воду и натрите их на крупной терке. Подготовленные овощи добавьте к семенам подсолнечника.
Чеснок очистите и выдавите непосредственно к предыдущим ингредиентам.
Влейте к продуктам масло и маринад. Тщательно перемешайте блендером.
Если паста получилась слишком жидкой, добавьте еще огурцов, если слишком густой — еще немного рассола. В конце добавьте измельченный укроп и тщательно перемешайте.
Выложите пасту в смазанную жиром форму для выпечки и разровнять лопаточкой. Поставить в холодильник для застывания.
Ранее Телеграф писал еще об одной вкусной намазке на хлеб. Она не только добавит оригинальности, но и подарит вашему блюду неповторимый вкус, а также обогатит его множеством питательных веществ. И самое главное — приготовить его можно всего за 5 минут (или меньше) прямо у себя дома!
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