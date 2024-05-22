Добавьте в кофе эту кашу и перемешайте. Этот странный коктейль поразит невероятным вкусом

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Опубликовано: 22.05.2024 15:07 , Обновлено: 22.05.2024

Коктейли и смузи не всегда ассоциируются с полноценным приемом пищи, а являются лишь перекусом между полноценными трапезами. Однако одна добавка значительно повысит ценность напитка.

Речь идет о пшенной каше. Это идеальный выбор для тех, кто ищет здоровое и питательное блюдо, которое легко и быстро приготовить.

Вы можете сварить ее вечером, а утром просто перемешать с любимыми фруктами, йогуртом и молоком. Но мы предлагаем вам безумно вкусное сочетание кофе, какао и банана.

Кофейный коктейль с пшенной кашей

По вкусу этот смузи напоминает десерт, при этом он полезный и освежающий. Добавление вареной пшенной крупы - отличный способ создать вкусный и сытный завтрак, который зарядит вас энергией на все утро.

Пшенка богата белком, клетчаткой и минералами, что делает питательную ценность смузи очень высокой.

Вкус этого коктейля усиливается нотками корицы, какао и арахисового масла. Благодаря банану он еще и сладкий.

[info_b]В зависимости от того, насколько спелый банан вы выберете, настолько сладким будет напиток. По желанию можно добавить немного сахара.[/info_b]

Для этого рецепта подойдет как коровье молоко, так и растительный заменитель.

Ингредиенты:

1/2 чашки охлажденного кофе;

1/3 чашки вареной пшенной крупы;

1/2 чашки молока;

1 банан;

1,5 чайной ложки какао,

щепотка корицы;

1 ст. ложка арахисового масла (можно убрать или заменить на 6 фиников);

2 чайные ложки коричневого сахара (по желанию).

Способ приготовления:

Сварите кофе и отложите в сторону, чтобы он остыл. Сварите пшенную крупу в соответствии с инструкцией на пакете. Дайте остыть. Поместите пшенку, кофе и остальные ингредиенты в высокую миску и смешайте до однородности. Перелейте смузи в стакан и сразу же подавайте.

Простой десерт и полезный перекус в одном стакане готов.

Вы также можете охладить смузи в холодильнике и подавать его холодным - идеальный вариант для жаркой погоды.

Ранее Telegraf.news писал, что кофе сам по себе обладает стимулирующими свойствами и придаёт энергию. Однако мало кто знает, что добавление некоторых ингредиентов может значительно усилить полезные свойства этого популярного напитка. Попробуйте приготовить “золотой латте” с добавлением куркумы и перца.

Добавьте в кофе эти две специи и ваш мозг заработает на полную мощность