Добавьте в кофе эту кашу и перемешайте. Этот странный коктейль поразит невероятным вкусом
Коктейли и смузи не всегда ассоциируются с полноценным приемом пищи, а являются лишь перекусом между полноценными трапезами. Однако одна добавка значительно повысит ценность напитка.
Речь идет о пшенной каше. Это идеальный выбор для тех, кто ищет здоровое и питательное блюдо, которое легко и быстро приготовить.
Вы можете сварить ее вечером, а утром просто перемешать с любимыми фруктами, йогуртом и молоком. Но мы предлагаем вам безумно вкусное сочетание кофе, какао и банана.
Кофейный коктейль с пшенной кашей
По вкусу этот смузи напоминает десерт, при этом он полезный и освежающий. Добавление вареной пшенной крупы - отличный способ создать вкусный и сытный завтрак, который зарядит вас энергией на все утро.
Пшенка богата белком, клетчаткой и минералами, что делает питательную ценность смузи очень высокой.
Вкус этого коктейля усиливается нотками корицы, какао и арахисового масла. Благодаря банану он еще и сладкий.
[info_b]В зависимости от того, насколько спелый банан вы выберете, настолько сладким будет напиток. По желанию можно добавить немного сахара.[/info_b]
Для этого рецепта подойдет как коровье молоко, так и растительный заменитель.
Ингредиенты:
- 1/2 чашки охлажденного кофе;
- 1/3 чашки вареной пшенной крупы;
- 1/2 чашки молока;
- 1 банан;
- 1,5 чайной ложки какао,
- щепотка корицы;
- 1 ст. ложка арахисового масла (можно убрать или заменить на 6 фиников);
- 2 чайные ложки коричневого сахара (по желанию).
Способ приготовления:
- Сварите кофе и отложите в сторону, чтобы он остыл.
- Сварите пшенную крупу в соответствии с инструкцией на пакете. Дайте остыть.
- Поместите пшенку, кофе и остальные ингредиенты в высокую миску и смешайте до однородности.
- Перелейте смузи в стакан и сразу же подавайте.
Простой десерт и полезный перекус в одном стакане готов.
Вы также можете охладить смузи в холодильнике и подавать его холодным - идеальный вариант для жаркой погоды.
Ранее Telegraf.news писал, что кофе сам по себе обладает стимулирующими свойствами и придаёт энергию. Однако мало кто знает, что добавление некоторых ингредиентов может значительно усилить полезные свойства этого популярного напитка. Попробуйте приготовить “золотой латте” с добавлением куркумы и перца.
Добавьте в кофе эти две специи и ваш мозг заработает на полную мощность