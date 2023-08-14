Можно ли есть заплесневелый хлеб? Рассказываем, что будет с организмом

Опубликовано: 14.08.2023 10:39 , Обновлено: 06.09.2023

С каждым может произойти такая ситуация: хочешь сделать себе бутерброд, достаешь хлеб и видишь на нем характерный бело-зеленоватый налет. Что же делать — выбросить буханку, соскрести плесень или выбрать ломтики с другого конца упаковки? С одной стороны, выбрасывать жалко, с другой — возникает вопрос: неужели это безопасно? Ведь мы же едим сыр с плесенью, и с нами все в порядке. Но с хлебом дело обстоит немного иначе.

Что такое плесень?

Плесень — это организм, принадлежащий к семейству грибов. Грибки питаются, расщепляя и поглощая питательные вещества из места, на котором они растут, в данном случае из хлеба. Те слегка размытые части плесени, которые вы видите на хлебе, являются колониями спор — так грибок размножается. Споры могут перемещаться по воздуху внутри упаковки и прорастать на других частях хлеба. Именно они придают плесени цвет — белый, желтый, зеленый, серый или черный, в зависимости от вида грибка.

Однако определить вид плесени только по цвету невозможно, поскольку он может меняться в зависимости от условий, в которых развивается плесень, и жизненного цикла самого грибка.

К видам плесени, растущей на хлебе, относятся:

Aspergillus,

Penicillium,

Fusarium,

Mucor,

Rhizopus.

Каждый род этих грибов имеет множество различных видов, что делает невозможным их идентификацию в домашних условиях.

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Так можно ли есть заплесневелый хлеб?

Некоторые виды плесени безопасны, их можно употреблять в пищу. Например, те, которые намеренно используются в пищевой промышленности для изготовления заплесневелого сыра.

Однако грибки, которые естественным образом развиваются на хлебе, придают ему неприятный горьковатый вкус и могут быть вредны для здоровья. Поскольку невозможно определить по внешним признакам, какая именно плесень развивается на хлебе, лучше всего предположить, что она вредна.

Поэтому никогда не ешьте заплесневелый хлеб, он может навредить вам.

Более того, не стоит даже нюхать испорченный хлеб , так как в этом случае можно вдохнуть споры грибка, передающиеся воздушно-капельным путем.

[info_b]Если у вас есть аллергия на плесень, ее вдыхание может привести к респираторным заболеваниям, включая астму. Люди с ингаляционной аллергией также могут испытать острые последствия вдыхания спор плесени, включая опасный для жизни анафилактический шок, если они съедят заплесневелую пищу.[/info_b]

А еще важно знать: если ваша иммунная система ослаблена, также избегайте плесени. Диабетики с нестабильной гликемией подвержены грибковым инфекциям, в данном случае вызванным вдыханием грибков Rhizopus, содержащихся в плесени на хлебе. Хотя такая инфекция встречается редко, она может быть опасна для жизни.

А что тогда делать с хлебом?

Что же делать после того, как вы обнаружили на хлебе “врага”? По мнению экспертов, лучше всего его выбросить, независимо от того, насколько сильно на нем завелась плесень. Причем, нужно выбросить весь хлеб, который находился в общем контейнере или пакете с заплесневелым хлебом.

Дело в том, что невооруженным глазом можно увидеть лишь несколько пятнышек плесени, на самом деле корни микроорганизма могут быстро распространяться в пористом тесте.

Поэтому ни в коем случае не пытайтесь соскоблить плесень или спасти оставшуюся часть буханки.

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Насколько опасна плесень на хлебе для здоровья?

Некоторые виды плесени могут вырабатывать очень вредные и невидимые микотоксины, которые быстро распространяются по хлебу. Их попадание в организм может стать причиной пищеварительных или других заболеваний, а также негативно повлиять на микрофлору кишечника, вызывая кишечные расстройства.

Длительное и интенсивное воздействие некоторых микотоксинов, в том числе афлатоксина, вырабатываемого некоторыми видами Aspergillus, исследователи связывают с повышенным риском развития рака.

Помните, что также нельзя скармливать испорченный хлеб животным: токсины, выделяемые плесенью, могут нанести им такой же вред, как и людям.

Симптомы отравления плесенью

С одной стороны, употребление заплесневелого ломтика не оказывает большого влияния на наш организм. Однако это может вызвать неприятные недомогания. Симптомы отравления плесенью включают в основном симптомы со стороны пищеварительной системы. В результате употребления в пищу гнилого хлеба мы можем получить боли в животе, тошноту, рвоту, диарею. Пожилые люди и дети особенно подвержены риску, поскольку осложнения могут привести к смерти.

Как не допустить рост плесени на хлебе?

Безопасный срок хранения хлеба без консервантов при комнатной температуре обычно составляет три-четыре дня. Консерванты и другие ингредиенты, а также некоторые способы хранения хлеба могут препятствовать росту плесени.

Хлеб из супермаркета обычно содержит химические консерванты, в том числе пропионат кальция и сорбиновую кислоту, которые подавляют рост плесени. Однако все больше людей отдают предпочтение хлебу с натуральными ингредиентами и без искусственных добавок. Для подавления роста плесени при изготовлении хлеба можно использовать молочнокислые бактерии. Они вырабатывают кислоты, которые естественным образом подавляют рост плесени. В настоящее время они чаще всего используются при производстве хлеба на закваске.

Существуют и домашние средства для подавления роста плесени, такие как уксус, корица и гвоздика. К сожалению, все эти средства оказывают существенное влияние на вкус и аромат хлеба, поэтому их использование не является популярным.

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А можно ли есть обычный сыр, который заплесневел?

Совсем другая ситуация, нежели с хлебом, — с сыром. В этом случае, вам, возможно, все же удастся сохранить продукт, но это зависит от сорта. Вот что говорят медики.

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