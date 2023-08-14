Что положить в хлебницу, чтобы хлеб остался свежим? Благодаря двум кусочкам не зачерствеет до двух недель

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Опубликовано: 14.08.2023 08:16 , Обновлено: 06.09.2023

Свежий, мягкий хлеб – основа хорошего завтрака. К сожалению, хлеб остается свежим в хлебнице не дольше 2-3 дней. Затем он высыхает. К счастью, есть простой способ исправить это. Предлагаем способ хранить хлеб, чтобы он долго оставался мягким.

Прежде всего, вы должны хранить буханку в хлебнице , которая защищает ее от света и влаги, но в то же время обеспечивает достаточную циркуляцию воздуха. Кроме того, хлеб лучше всего положить в полотняный мешочек , завернутый в пергамент или ткань из натурального материала.

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Заворачивание хлеба в алюминиевую фольгу тоже может продлить его свежесть, но если завернуть хлеб еще теплым, его можно заварить. Также чтобы продлить свежесть вашего любимого хлеба, вы можете разделить его и заморозить или нанести напростой трюк , который сохранит его съедобным до 2 недель.

Что положить в хлебнице, чтобы хлеб не черствел и не плесневел так быстро?

Достаточно использовать очень простой метод, который защитит хлеб от плесени и продлит срок службы. Положите в хлебницу 2-3 кубика сахара-рафинада. Они будут действовать как консервант и поглощать влагу. Если вы не покупаете рафинад, вы можете использовать рассыпной сахар. Насыпьте 2-3 чайные ложки песка на крышку блюдца или банки и положите в ящик с хлебом.

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Что еще стоит положить в хлебницу? Сахар эффективно защищает хлеб от плесени. А как насчет проблемы высыхания хлеба? Чтобы хлеб дольше оставался мягким, в хлебницу можно положить веточку сельдерея , кусочек яблока или нарезанную картофелину.

Каждое из этих растений будет «отдавать» влагу хлебу. Благодаря этому буханка хлеба и булочки останутся мягкими даже в течение нескольких дней.

Ранее Телеграф писал, что, если вы не успели съесть весь хлеб до того, как он зачерствел? Конечно, употреблять его в таком виде не очень хочется. Но и выбрасывать — не лучшая идея. Мы нашли 3 способа, как его и дальше использовать в кулинарии. И еще один, как быстро сделать черствый хлеб мягким.

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