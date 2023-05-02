Что делать с чёрствым хлебом? Вот итальянский простой рецепт для белорусов

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Опубликовано: 02.05.2023 16:23 , Обновлено: 06.09.2023

Не знаете, что делать с черствым хлебом? Вместо того, чтобы выбрасывать засохший хлеб или булочки в мусор, берите пример с жителей солнечной Тосканы. Используйте остатки хлеба, чтобы приготовить вкусный и ароматный салат. Он идеально подходит для обеда, завтрака или даже барбекю и шашлыков.

Панцанелла - это сочетание двух итальянских слов: pane (хлеб) и zanella (глубокая миска, в которой когда-то подавали это лакомство). Первоначально блюдо, происходящее из сельской местности Тосканы, готовили из черствого хлеба (предварительно замоченного в воде), с добавлением лука, огурцов, портулака (листовой овощ с характерным кисло-соленым вкусом, популярный в средневековой Европе), оливкового масла и уксуса.

Приготовление панцанеллы не представляет большого кулинарного труда. Вот классический рецепт (можете менять в нем ингредиенты, как заблагорассудится).

Ингредиенты:

2 ломтика чёрствого хлеба , желательно небольшими кусками,

кукуруза,

1 помидор или 200 г помидоров черри,

½ небольшой красной луковицы,

1 маленький свежий зеленый огурец,

Листья базилика,

Сливочное масло,

соль.

Заправка:

2 столовые ложки оливкового масла,

2 столовые ложки винного уксуса,

1 зубчик чеснока,

Соль.

Как приготовить:

Разогрйте масло в сковороде, добавьте кукурузные зёрна, посолитите и жарьте, пока они не лопнут и не станут коричневыми. Кстати, можно запросто обойтись и без кукурузы. Или заменить консервированной.

Далее следует добавить нарезанные помидоры, обжарить минуту на сильном огне и переложить в миску. Положите в нее кусочки хлеба (можно поджарить раньше, если не очень твердые), нарезанный тонкими полосками лук и ломтики огурца.

Смешайте ингредиенты заправки, добавьте в салат вместе с листьями базилика (но никто не мешает заменить петрушкой, салатом или другой зеленью). Тщательно перемешайте и отставьте на 10 минут, чтобы сок, выделяемый помидорами, впитался в хлеб.

Можно есть!