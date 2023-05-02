Что делать с чёрствым хлебом? Вот итальянский простой рецепт для белорусов
Не знаете, что делать с черствым хлебом? Вместо того, чтобы выбрасывать засохший хлеб или булочки в мусор, берите пример с жителей солнечной Тосканы. Используйте остатки хлеба, чтобы приготовить вкусный и ароматный салат. Он идеально подходит для обеда, завтрака или даже барбекю и шашлыков.
Панцанелла - это сочетание двух итальянских слов: pane (хлеб) и zanella (глубокая миска, в которой когда-то подавали это лакомство). Первоначально блюдо, происходящее из сельской местности Тосканы, готовили из черствого хлеба (предварительно замоченного в воде), с добавлением лука, огурцов, портулака (листовой овощ с характерным кисло-соленым вкусом, популярный в средневековой Европе), оливкового масла и уксуса.
Приготовление панцанеллы не представляет большого кулинарного труда. Вот классический рецепт (можете менять в нем ингредиенты, как заблагорассудится).
Ингредиенты:
- 2 ломтика чёрствого хлеба , желательно небольшими кусками,
- кукуруза,
- 1 помидор или 200 г помидоров черри,
- ½ небольшой красной луковицы,
- 1 маленький свежий зеленый огурец,
- Листья базилика,
- Сливочное масло,
- соль.
Заправка:
- 2 столовые ложки оливкового масла,
- 2 столовые ложки винного уксуса,
- 1 зубчик чеснока,
- Соль.
Как приготовить:
Разогрйте масло в сковороде, добавьте кукурузные зёрна, посолитите и жарьте, пока они не лопнут и не станут коричневыми. Кстати, можно запросто обойтись и без кукурузы. Или заменить консервированной.
Далее следует добавить нарезанные помидоры, обжарить минуту на сильном огне и переложить в миску. Положите в нее кусочки хлеба (можно поджарить раньше, если не очень твердые), нарезанный тонкими полосками лук и ломтики огурца.
Смешайте ингредиенты заправки, добавьте в салат вместе с листьями базилика (но никто не мешает заменить петрушкой, салатом или другой зеленью). Тщательно перемешайте и отставьте на 10 минут, чтобы сок, выделяемый помидорами, впитался в хлеб.
Можно есть!