Можно ли есть сыр, который немного заплесневел? Узнали, насколько это безопасно

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Опубликовано: 13.04.2023 08:00 , Обновлено: 12.04.2023

Вы захотели сделать бутерброд, но внезапно заметили на сыре немного плесени. Что же делать — выбросить весь продукт или снять испорченную часть и съесть свою закуску? Оказывается, вам, возможно, все же удастся сохранить сыр, но это зависит от сорта. Вот что говорят медики.

Плесень только на поверхности продуктов?

Плесень – это микроскопический грибок, который живет на растительном или животном материале. Она имеет ветви и корни, похожие на очень тонкие нити.

Вы видите только часть плесени на поверхности еды — серый налет на забытой колбасе, нечеткие зеленые точки на хлебе, белая пыль на сыре чеддер, бархатистые круги размером с монету на фруктах и ​​мохнатые наросты на поверхности желе.

Когда на пище наблюдается сильный рост плесени, «корневые» нити проникли в нее глубоко. В опасных формах ядовитые вещества часто содержатся внутри и вокруг этих нитей. В отдельных случаях токсины могут распространяться по всей пище.

Некоторые виды плесени опасны, они вызывают аллергические реакции и проблемы с дыханием. А некоторые виды плесени производят «микотоксины», ядовитые вещества, от которых вы можете заболеть.

Срезать ли плесень с сыра или выбросить его?

Почему на сыре вообще появляется плесень? Дело в том, что этот продукт делают в основном из молока с добавлением соли, “хороших” бактерий, которые помогают молоку расщепляться, и иногда фермента, называемого сычужным ферментом, который помогает молоку загустеть. Те микробы, которые помогли создать сыр, продолжают проявлять активность, иногда приводя к появлению синей, белой или серой плесени на поверхности сыра.

Что касается твердых и полусухих сыров, таких как чеддер, Пармиджано-Реджано или швейцарский , то в них не так много влаги. Плесень, как правило, не может сильно разрастись в этих сырах, пишет Spruce eats.

Как утверждает американский доктор медицинских наук, диетолог Мелани Маркус, «можно отрезать как минимум 2,5 см вокруг плесени и под ней, чтобы удалить ее с вашего большого куска сыра».

«Вы можете сделать это, потому что плесень в твердом сыре обычно не выходит за пределы поверхности. Только будьте осторожны, не прикасайтесь к плесени руками или ножом!», — объяснила она.

Но эксперты все же советуют убедиться, что вы не просто соскребли видимую плесень, но и разрезали сыр глубоко, действительно избавились от грибка.

[info_b] Помните, что плесень (за исключением «благородной») — очень вредный гриб, который может привести к серьезным проблемам со здоровьем (отравлению, дисбактериозу, изжоге). Поэтому если вы не уверены в безопасности метода, не применяйте его, а просто выбросьте продукт, как бы жалко вам его ни было. [/info_b]

А вот сыры камамбер, бри, рокфор изначально делают с плесенью. То есть гриб, который входит в состав продукта, безопасен для употребления в пищу. Однако специалисты советуют выбросить сыр, если они содержат плесень, которая не является частью производственного процесса.

Если же вы увидели, что на мягком сыре, таком как сливочный или творожны й, растет пушистая, грубая масса, выбросьте весь оставшийся продукт в мусорное ведро. Поскольку в этих продуктах очень много влаги, плесень может расти под поверхностью и по всему сыру.

Вам также следует выбросить всю упаковку, если вы обнаружите плесень в любом виде сыра, который измельчен, раскрошен или нарезан ломтиками.

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