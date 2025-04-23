"Может быть и перо, и лапки" — Ветеринар из Минска объяснила, что скрыто в составе корма для кошек и собак и как выбрать хороший

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Опубликовано: 23.04.2025 11:00 , Обновлено: 23.04.2025

В вопросе покупки корма для домашних любимцев одни хозяева ориентируются на цену, другие — на индивидуальные предпочтения питомца, а третьи, в попытке купить качественный корм, изучают состав. Вот только, взглянув на ингредиенты корма, понять, насколько те или иные элементы вредны, могут далеко не все. На что смотреть в составе, покупая корм для своей кошки или собаки? Большое ли количество злаков — это плохо? Есть ли разница в составах для собак и кошек? Эти и другие вопросы журналистка Telegraf.news задала ветеринарному диетологу Владиславе Шеремет.

Многие владельцы домашних животных стремятся сделать рацион своих любимцев максимально полезным и разнообразным. Кто-то составляет план питания для животного самостоятельно, а кто-то выбирает промышленный корм как более сбалансированный и простой вариант. Вот только как понять, какой из кормов на прилавке магазина действительно качественный? Кажется, что иногда всё решает цена, но ветеринарный диетолог отмечает: прежде всего важно смотреть на состав.

На какие категории делится корм и что важно смотреть в составе?

[info_b]Владислава Шеремет — ветеринарный врач общей практики и ветеринарный диетолог центра «Друг» в Минске. В 2015 году окончила Витебскую государственную академию ветеринарной медицины. Стаж работы — 7 лет.

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Как рассказала Владислава Шеремет, корма для животных делятся на четыре группы: холистики, суперпремиум, премиум и эконом-класс. Такое деление обусловлено процентным содержанием белка: чем выше количество белка, тем “круче” считается корм.

“На первом месте стоят корма холистики, в которых самое большое процентное соотношение белка. На втором — суперпремиум. В них состав чуть попроще, но тоже отличается большим количеством животного белка. На третьем месте — премиум-класс, а на последнем — эконом. Эконом-класс — это корма с очень низким содержанием мясных ингредиентов. Мясные ингредиенты не равны мясу; это могут быть перья, лапки и тому подобное. Как правило, в таких кормах в скобках даже не указывают, какое именно сырьё используется. Зачастую их делают из отходов мясного и зернового производств. Как правило, это в основном кукуруза или пшеница, а также ингредиенты животного происхождения, плюс ароматизаторы и различные добавки. Это как чипсы со вкусом бекона, но без бекона”, — объяснила разницу ветеринарный диетолог.

Она отметила, что при выборе корма стоит учитывать индивидуальные особенности питомца: его возраст, породу и состояние здоровья. Однако всегда нужно читать этикетку.

“Первый ингредиент должен быть животный белок (протеин) . А вот корма с большим количеством растительных белков или наполнителей вроде кукурузы и пшеницы лучше избегать”, — предупредила Владислава Шеремет.

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Злаки в составе - это хорошо?

Несмотря на то что большинство кормов для кошек и собак, представленных на рынке, позиционируются как мясные, значительная часть каждого второго корма состоит из компонентов растительного происхождения, отмечает эксперт. Чаще всего это злаки, а именно пшеница.

“Производители дешёвых кормов чаще всего используют пшеницу. Сначала в составе может идти мясо с каким-то процентным соотношением, а затем — пшеница. Стоит принять во внимание, что пшеница плохо усваивается организмами кошек и собак . По сути это просто углеводы, которые чаще всего ведут к ожирению и хроническим воспалениям”, — пояснила ветеринарный диетолог.

Также нежелательными растительными компонентами в кормах являются кукурузная мука (и сама кукуруза), овёс и ячмень. А вот рис, льняная мука, гороховый крахмал и тапиока — более полезные варианты растительного белка.

“Растительный белок нужен организму. Это клетчатка, которая отвечает за моторику кишечника. Но растительный белок растительному белку рознь. Лучше выбирать качественные источники растительного белка, но такие корма будут стоить на порядок выше”, — рассказала Владислава Шеремет.

По словам эксперта, правила выбора корма для кошек и собак не совсем идентичны, и в отличие от кошек доля растительных компонентов у собак может быть выше.

“Если мы говорим о кошке, то это абсолютный хищник. У неё в рационе должно быть много животного белка и прежде всего мяса. Гораздо меньше должно быть клетчатки, то есть того же зерна. Собака же факультативный хищник. У неё в рационе может быть чуть больше белков растительного происхождения и чуть меньше животных белков. Но всё равно процентное соотношение животного белка к растительному должно преобладать”, — рассказала эксперт.

Также специалист подчеркнула, что всегда лучше покупать закрытый корм (в запечатанной упаковке). Корма на развес опасны тем, что неизвестна точная дата вскрытия корма и то, правильно ли он хранился после вскрытия.

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Как выглядит качественное мясо в составе?

На хорошее качество корма указывают ингредиенты, такие как дегидрированное мясо, свежее мясо (например, страуса) и мука из мяса с указанием вида. По словам ветеринарного диетолога, именно такой состав характерен для качественных кормов типа холистик.

“Также есть корма, в которых в составе указано что-то вроде ‘мясо и продукты животного происхождения’, ‘протеин животного происхождения’ или просто ‘курица’. Но неясно, какие именно части курицы или другого вида мяса они включают, а также из каких частей получен белок и не указано, какой процент мяса и какой процент продуктов животного происхождения. Всегда лучше, когда состав имеет подробное описание”, — пояснила эксперт.

По словам Владиславы Шеремет, хорошие корма от плохих отличаются чёткими формулировками в составе.

“Должно быть ясно написано про источник сырья и способ его обработки. Свежее мясо оленя, дегидрированная сельдь — звучит гораздо понятнее, чем «мясо и его производные»”, — отметила ветеринар.

Вот как примерно могут выглядеть составы в хорошем и плохом корме.

В некачественном корме производители часто не указывают ни вид мяса, ни вид зерна.

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А что насчёт “вкусняшек” для питомцев?

Фото: Pixabay

Помимо привычных сухих кормов, паучей и консервов, прилавки зоомагазинов также полнятся разнообразными видами вкусняшек для животных: сушёные кроличьи уши, печенье для собак, печенье для кошек, кошачьи и собачьи колбаски, подушечки с паштетом внутри, пюрешки и тому подобное. В этом вопросе, как и в случае с основным питанием, прежде всего важен состав, отметила Владислава Шеремет.

“Если в составе одно сплошное зерно, то это плохая вкусняшка. Если, допустим, мы говорим про пюрешки, где 90% мяса, то это отличная вещь. Сушёное кроличье ухо — тоже хороший вариант, но часто давать его не стоит. В любом случае, о какой бы вкусняшке мы ни говорили, надо понимать, что это лакомство, и никогда вкусняшка не должна перерасти в основной рацион”, — подчеркнула эксперт.

По её словам, многие хозяева, особенно в случае с мелкими собаками, часто угощая животное сами не замечают, как отучают питомца есть основной корм.

“Когда собака сидит возле миски с сухим кормом, грустит и не ест, хозяева начинают беспокоиться, что она голодна и пускают в ход угощения: колбаски, ушки или косточки. У маленькой собаки — маленький желудок; она быстро наедается вкусняшками и потом вообще не ест сухой корм. Владельцы при этом начинают думать, что проблема в корме, а не в лакомствах”, — поделилась наблюдениями эксперт.

Она подчеркнула, что вкусняшки допустимо давать в качестве поощрения в период дрессировки или в качестве лакомства один раз в день или неделю — на усмотрение хозяина . При этом объём лакомства должен быть небольшим (несколько грамм), а состав — качественным.

“То есть, что сухой корм, что влажный, что вкусняшка — всегда мы смотрим на одно: состав. Внимательно читаем, что покупаем. Это залог правильного отношения к любым продуктам”, — резюмировала она.

Ранее Telegraf.news писал о том, что разговоры о том, какое питание для питомца лучше — готовые корма либо натуральные продукты, могут вызвать споры у многих владельцев кошек и собак. Однако даже у тех, кто стремится обеспечить своего питомца настоящим мясом и рыбой, нет единого мнения на то, в каком виде их давать: сырыми или сваренными? Журналистка Telegraf.news спросила об этом ветеринара столичной ветклиники Владиславу Шеремет.

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