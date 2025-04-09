Можно ли кошкам и собакам сырые рыбу и мясо? Ветеринар объяснила, зачем включать в рацион потроха

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Опубликовано: 09.04.2025 11:28 , Обновлено: 09.04.2025

Разговоры о том, какое питание для питомца лучше — готовые корма либо натуральные продукты, могут вызвать споры у многих владельцев кошек и собак. Однако даже у тех, кто стремится обеспечить своего питомца настоящим мясом и рыбой, нет единого мнения на то, в каком виде их давать: сырыми или сваренными? Журналистка Telegraf.news спросила об этом ветеринара столичной ветклиники Владиславу Шеремет.

Вопрос кормления домашнего животного стоит на повестке дня у каждого владельца, и многие стремятся не просто покормить свою кошку или собаку, а сделать их рацион максимально здоровым и разнообразным. В этой связи хозяева питомцев стараются создать рацион самостоятельно, покупая мясо и рыбу. Но стоит ли давать кошке или собаке сырое мясо, и нет ли в этом риска?

Промышленные корма vs. натуральное питание: что лучше?

[info_b]Владислава Шеремет — ветеринарный врач общей практики и ветеринарный диетолог центра «Друг» в Минске. В 2015 году окончила Витебскую государственную академию ветеринарной медицины. Стаж работы — 7 лет.

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Как отметила Владислава Шеремет, покупать готовые промышленные корма или отдать предпочтение натуральному рациону в питании домашнего любимца — выбор и дело каждого отдельного хозяина. Оба варианта имеют как свои достоинства, так и недостатки.

Преимуществом готовых кормов является, прежде всего, их условная сбалансированность. Как правило, это уже готовый рацион, в котором не нужно рассчитывать белки, жиры и углеводы (БЖУ). В натуральном же рационе БЖУ нужно рассчитывать самостоятельно.

Плюсом натуральной еды является то, что она более приближена к пище, которую кот или собака ели бы в дикой природе. Это более естественное для питомца питание.

“Хозяин сам покупает продукты, а значит может следить за качеством. В такой еде нет красителей, эмульгаторов и прочих нежелательных добавок. Но важно помнить, что натуральный рацион — это не остатки еды со стола. И это не просто кусок курицы или рыбы. Натуральный рацион предполагает разнообразие: мясо должно быть разных видов и даже разных частей, включая потроха”, — пояснила эксперт.

Придерживаясь натуральной схемы питания, важно обеспечить питомцу разнообразие и включить различные виды мяса и части туши. Фото: YouTube/ Felis Gallery by Robert Sijka

В качестве ориентира для полноценного питания кошки, например, для тех, кто решил отдать предпочтение натуральному корму, может послужить мышь - естественная для кошки пища.

В некоторых странах, к слову, даже начали выращивать мышей для корма домашним животным. Такие пищевые наборы можно встретить, например, в Германии.

https://www.tiktok.com/@cattery_von_chawerim_mg/video/7414495194734791968?q=%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%81%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BA%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B5&t=1744147840932

[info_b]Стоит отметить, что, несмотря на то, что многие эксперты сходятся во мнении, что грызуны — максимально естественный и натуральный источник питания для кошки, ловить мышей и давать их котам в качестве корма не стоит. Выросшие в естественных условиях грызуны могут быть заражены паразитами, а нередко легко добытая мышь может быть отравлена, что может привести к гибели питомца.[/info_b]

“Если опираться на мышь, как образец питания кошки в диких условиях, то нужно помнить, что это и шерсть, и кости, и кишечник, и желудок с содержимым — всё это тоже служит сбалансированным источником питательных веществ для животного. Но выстроить меню так, чтобы питомец получал из естественных продуктов всё необходимое в нужных количествах, трудно, поэтому при кормлении натуральной пищей кошкам требуются дополнительные добавки”, — рассказала Владислава Шеремет.

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Нужно ли отваривать рыбу и мясо для кошки?

Фото: Shutterstock

По словам ветеринара, отваривать рыбу и мясо для домашних животных нет необходимости. Однако иногда допускается отваривать мясо для щенков.

“Для щенков отваренное мясо нужно чтобы животному проще было переварить его. В дикой природе волчица отрыгивает щенкам полуперевареную еду и таким образом постепенно приучает дитёнышей к мясу и мясным продуктам”, - пояснила Владислава Шеремет.

[info_b]Покупать мясо стоит качественное и у проверенных продавцов, поскольку будучи сырым продуктом оно может нести риск заражения питомца токсоплазмозом.[/info_b]

“Что касается рыбы, то речная рыба часто заражена паразитами и содержит множество мелких костей, которые невозможно полностью выбрать, как бы хозяин ни старался. Также в рыбе мало витаминов и минералов. Она может входить в рацион кошки, но не должна являться основным продуктом”, – добавила эксперт.

Если мясо и рыба будут предварительно как следует заморожены, то они не будут представлять угрозу заражения паразитами. Тем не менее животных, которые имеют доступ на улицу либо находятся на натуральном типе кормления, всё равно нужно “глистогонить” раз в 3 месяца с профилактической целью, напомнила эксперт.

“Также стоит помнить, что если питомец стерилизован, то нужно следить за жирностью рациона, поскольку стерилизованные животные больше подвержены набору лишнего веса”, – добавила ветврач.

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