"Проще и гуманнее" - Почему питомцев выгоняют на улицу чаще обеспеченные белорусы? Поговорили с зоозащитниками, нужна ли регистрация

🎤 Мнение

Опубликовано: 10.04.2025 12:02 , Обновлено: 10.04.2025

Проблема брошенных животных — животрепещущая для большей части мира, и Беларусь не исключение. Кто те люди, которые в какой-то момент решают избавиться от своих домашних питомцев, и есть ли между ними что-то общее? Журналистка Telegraf.news поговорила об этом с председателем Ассоциации зоозащитных организаций Оксаной Давыденко и создателем Центра спасения бездомных животных Денисом Буркевичем.

Кто-то может подумать, что появлению бездомных животных на улице содействуют малообеспеченные люди, которые просто не находят средств для кормления питомца и заботы о нём. Однако этот стереотип, по словам экспертов, разбивается о реальную картину. Причин, по которым животные оказываются без дома и хозяев, множество, и понять, какой человек будет ответственным хозяином, а какой нет, сходу не получится.

Кто бросает животных в Беларуси?

Фото: IStock

Кинолог и основатель Центра спасения бездомных животных “Мечта” Денис Буркевич уже продолжительное время занимается спасением бездомных животных и отмечает, что многие белорусы, которые решают избавиться от животного, выбросив его на улицу, не имеют финансовых трудностей.

“Дело точно не в достатке людей и не в невозможности прокормить собаку. Здесь скорее играет роль моральная составляющая. Для некоторых животные — это просто расходный материал, игрушка, которая наскучила. Нет эмпатии, нет любви и они выбрасывают животных без угрызений совести. Более того, я замечаю, что алкоголики и бомжи часто более снисходительны к животным, чем обеспеченные. Сами не выпьют, а котика покормят”, - поделился своими наблюдениями Денис Буркевич.

По его мнению, домашних животных чаще всего выкидывают представители среднего класса, равно как и издеваются над ними.

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Денис Буркевич — профессиональный кинолог из Молодечно, дрессировщик собак, основатель центра спасения бездомных животных «Мечта».

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“Считают, что проще и “гуманнее”

По словам председателя Ассоциации зоозащитных организаций Оксаны Давыденко, составить среднестатистический портрет человека, который выбросил домашнее животное, невозможно, ведь изначально никто не заводит питомца с намерением избавиться от него. Причин, по которым животное оказывается на улице, может быть огромное множество.

“У некоторых людей меняются обстоятельства, и они считают, что выбросить животное проще и «гуманнее» . Решают не губить питомца, но и не утруждают себя поисками новых хозяев”, - объяснила одну из причин зоозащитница.

[info_b]Оксана Давыденко — председатель Ассоциации зоозащитных организаций. Входила в рабочую группу по проекту закона «Об ответственном обращении с животными».

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Так, по её словам, нередки случаи, когда собака или кошка сбегают и теряются, а их хозяева просто не предпринимают попыток найти их и вернуть домой.

Случается, что появлению бездомных животных на улицах могут поспособствовать и «зооспасатели», которые пытаются помочь большему количеству животных. Впоследствии они не справляются с грузом ответственности и решают отпустить животных на самовыгул. Такое стремление помогать, к слову, частая причина появления так называемых стихийников, в которых животные нередко гибнут.

“Предугадать, что человек бросит животное, по сути нельзя. Именно поэтому зооспасатели и зоозащитные организации, пристраивая животных в новые руки, заключают договор временного хранения, в котором прописаны обязанности нового владельца в отношении животного и его действия на случай, если вдруг обстоятельства изменятся и он не сможет далее содержать его. Некоторых опекунов смущает необходимость подписания такого договора, но только так можно будет привлечь нерадивых хозяев к ответственности. А достоин ли человек доверия — на глаз не определить”, - рассказала Оксана Давыденко.

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Сколько в Беларуси бездомных животных?

Достоверной статистики о количестве животных в Беларуси нет, и это, по словам Оксаны Давыденко, составляет большую проблему в оценке не только масштабов проблемы безнадзорности животных. Должным образом не налажен учёт ни отловленных безнадзорных животных, ни фактически рождённых на улице, ни даже находящихся во владении.

“К большому сожалению, ни одно ведомство не может дать объективных цифр о ситуации с бездомными животными, и мы пока не знаем, как разрешить эту проблему. Однако остро стоит необходимость учёта животных, находящихся во владении граждан”, — рассказала зоозащитница.

Она отметила, что “обязанность владельцев собак и кошек регистрировать их в установленном порядке законодательно закреплена уже более 40 лет”.

Однако, по словам эксперта, “на деле выполняют ее далеко не все. И не только потому что не знают или не считают нужным регистрировать животных, но и потому что пока многих добросовестных владельцев сдерживает установленное ограничение численности кошек и собак в многоквартирных жилых домах”.

“Мы неоднократно обращали внимание профильных министерств и ведомств на то, что жесткий критерий ограничения численности не только необоснован, но и вреден. Предлагали иные варианты, формулы для расчета, но… Предполагалось, что с 1 января критерий ограничения численности будет изменен, но пока что этого не случилось”, - пояснила Оксана Давыденко.

К слову, существует статистика отлова безнадзорных животных, которую ведёт Министерство жилищно-коммунального хозяйства. Ежегодно количество отловленных кошек и собак колеблется в пределах 20 тысяч.

“Но насколько стоит доверять этим цифрам — большой вопрос. В некоторых населенных пунктах отловленных животных «пускают в расход» еще в процессе отлова. Попадают ли они в статистику? Сомневаюсь. При этом существенную их часть составляют животные, оказавшиеся на самовыгуле. К сожалению, некоторые хозяева пренебрегают их безопасностью и позволяют своим питомцам покидать придомовую территорию. Ещё часть животных — потомки брошенных питомцев, родившиеся на улице”, - объяснила Оксана Давыденко.

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Брошенных животных становится меньше?

Учитывая вышеперечисленные факторы, говорить о том, что количество животных, оказывающихся на улице, идет на снижение, можно лишь условно, считает Оксана Давыденко. Однако если все же верить цифрам по отлову, то еще 10-15 лет назад они были в разы выше и составляли порядка 40 тысяч животных в год.

“Можно было бы сказать, что выбрасывать животных белорусы стали реже, но есть основания полагать, что цифра может снижаться за счет массовой кампании по кастрации животных, которую давно ведут зоозащитные сообщества. Процедуру проводят в том числе и бездомным животным. Их отлавливают, стерилизуют, и в случае если они здоровые и дружелюбные, а пристроить их некуда, отпускают обратно на волю”, - рассказала Оксана Давыденко.

По наблюдениям же Дениса Буркевича, беспризорных животных на улице становится меньше.

«Я не так давно занимаюсь этой темой, чтобы оценить ситуацию на большой дистанции. Но по моим ощущениям, с каждым годом именно бродячих собак на улицах становится меньше. Всё же волонтёры хорошо выполняют свою работу», - высказался создатель Центра спасения животных “Мечта”.

Оксана Давыденко также отметила, что благодаря усилиям зоозащитных организаций и вниманию, которое в последние годы всё больше уделяется проблеме безнадзорных животных, их фактическое присутствие на улицах уменьшается.

“Я надеюсь, что тенденция по снижению продолжится. Благодаря тому, что был принят закон «Об ответственном обращении с животными» и освещению проблемы в СМИ, люди наконец начали понимать, что они что-то должны государству в отношении содержания своих животных. И мы всё время повторяем, что от безответственного обращения с животными до жестокого — один шаг. Вряд ли добропорядочному владельцу стоит выбирать это направление”, - заключила зоозащитница.

Ранее Telegraf.news поговорил с основателем Центра спасения животных “Мечта” Денисом Буркевичем и взял большое интервью о его пути кинолога, брошенных животных, хейтерах и подноготной спасения животных Беларуси.

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