Почему кошкам нельзя пить молоко? Ветеринар назвала 3 продукта, которыми можно его заменить

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Опубликовано: 18.02.2025 11:50 , Обновлено: 08.04.2025

Кошка, лакающая молоко - картинка, известная с самого детства. И сейчас многие владельцы этих усатых питомцев не преминут угостить своих любимцев знакомым напитком. Однако всё чаще можно услышать, что этого делать нельзя. Но так ли это на самом деле? Журналистка Telegraf.news спросила у ветеринара Владиславы Шеремет, что будет, если напоить взрослую кошку молоком, и узнала, какие молочные продукты можно иногда включать в рацион питомца.

[info_b]Владислава Шеремет — ветврач в ветеринарном центре «Друг» в Минске.[/info_b]

По словам специалиста, у многих сложился стойкий стереотип, что кошку нужно поить молоком, и неважно, котенок это или взрослый питомец. Вероятнее всего стереотип связан с кино и мультфильмами, в которых часто показывают, как коты любят молоко.

“На самом деле молоко, присутствующее в жизни котенка и играющее важную роль для нормального роста и развития, важно лишь до момента, пока котенок не станет взрослым котом. Когда питомец вырастает, он теряет фермент, который помогает переваривать молоко”, - объяснила ветеринар.

[info_b]Речь идёт о лактазе — ферменте, который помогает расщеплять молочный сахар (лактозу). Пищеварительная система кошек утрачивает способность переваривать молоко в возрасте около 8 недель.[/info_b]

Помимо дефицита фермента, некоторые кошки могут плохо переносить жирные продукты. Употребление молока взрослой кошкой также чревато проявлением таких нарушений, как диарея, расстройство пищеварения, метеоризм и рвота.

«Даже если у питомца не наблюдается подобной симптоматики, это не повод включать молоко в её рацион. Напиток не принесёт пользы, а лишь добавит ненужных жиров и сахаров. Как результат, баланс питания нарушится, и кошка, вероятнее всего, наберёт лишний вес», - подчеркнула эксперт.

Можно ли кошкам кефир и другую “молочку”?

Фото: Panthermedia/Imago

Некоторые кошки действительно очень любят молоко, и это может натолкнуть на поиск безопасной и вкусной альтернативы. В таком случае стоит обратить внимание на молочные продукты с низким содержанием лактозы. Небольшое количество натурального несладкого йогурта или кефира допустимо иногда включать в рацион. Однако такое питание не должно быть его основой.

Сливки и сметану давать кошкам нельзя. Они слишком жирные и могут привести к набору веса и проблемам с поджелудочной железой.

Некоторые производители кормов для животных выпускают специальные лакомства с добавлением молока для кошек . Такие угощения можно давать животны, т. к. они, как правило, безлактозные, а также обогащены необходимыми минералами и витаминами.

“Если вы все-таки решили побаловать питомца молочными продуктами необходимо наблюдать за состоянием животного. А лучше в качестве лакомства выбрать более подходящие продукты, которые продаются в специализированных зоомагазинах”, - рассказала Владислава Шеремет.

Что касается напитков, как таковых, то стоит помнить, что единственным питьём, в котором действительно нуждается кошка, является чистая вода. Кошка всегда должна иметь к ней доступ.

Почему кошка может отказываться пить воду из миски?

Фото: Adobe Stock

Некоторые владельцы кошек могли наблюдать, что их питомец всячески избегает питья воды из миски. Но в то же время постоянно ищет другие источники, где её можно найти. Например, пьёт воду из крана, стакана, который вы поставили рядом с кроватью на ночь, или даже из унитаза.

У такого поведения животного может быть по меньшей мере 3 причины. Так, например, питомцы не любят, когда вода стоит рядом с едой. Это инстинкт, обусловленный безопасностью. Частички еды могут попадать в воду, из-за чего в ней начинается процесс брожения. Именно поэтому лучше избегать двойных мисок. О том, что делать, чтобы кошка пила воду где положено, писали в материале по ссылке ниже.

Почему кошки пьют воду из-под крана и из унитаза? Вот 3 удивительные причины

Также ранее Telegraf.news писал о том, что иногда владельцы кошек, особенно тех, которые находятся на свободном выгуле, принимают решение помыть своих питомцев. Шерсть животных может выглядеть грязной, а иногда и вовсе кишит блохами. Но многие эксперты призывают избегать этого действия, заверяя, что этим можно только навредить питомцу. Журналистка Telegraf.news спросила у ветеринара Владиславы Шеремет, когда можно помыть кошку, и узнала, почему такой процедуре животное иной раз лучше не подвергать.

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