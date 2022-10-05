Грибники рассказали, почему стоит искать мухоморы в лесу

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Опубликовано: 05.10.2022 09:05 , Обновлено: 05.10.2022

Сезон сбора грибов в самом разгаре. Люди в соцсетях делятся не только богатым лесным урожаем, но и различными советами. Например, польские грибники рассказали, зачем обязательно обращать внимание на мухоморы, хоть они ядовиты. Для некоторых это стало большой неожиданностью.

В одном из постов на Facebook специалисты из польского лесничества сообщили, что россыпь мухоморов в лесу предвещает… обилие боровиков (или белых грибов).

Многие грибники в комментариях подтвердили, что это действительно так.

«Я тоже только в этом году заметил, что там, где есть мухоморы, есть и белые. Поэтому давайте уважать мухоморы за это», «Иногда они растут вместе», — написали пользователи.

Но помните, что сами мухоморы собирать и есть нельзя. Они ядовитые, так как содержат иботеновую кислоту, мусцимол и мускарин.

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Как еще найти боровики?

Чаще всего белые грибы растут на лесных полянах и опушках. Бывает, что прячутся в вереске и брусничнике. Большие грибы также можно найти под соснами и елями, поменьше — под березами и лиственными деревьями.

Опытные грибники советуют искать боровики в березовых низинах и перелесках, на краях высохших болот, в зарослях папоротника, кустах черники и других лесных ягод, а также рядом с сыроежками и лисичками.

Ранее Телеграф писал, что польские грибники разрешили вечный спор — срезать грибы ножом, или же просто выдергивать.

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