Как быстро и вкусно замариновать капусту? Эта будет готова уже через 5 часов
Мариновать капусту можно по-разному: кто-то любит одни добавки, кто-то другие. При этом, многие не хотят и не могут ждать несколько дней (а то и недель), пока овощ не приобретет достаточно насыщенный вкус. Поэтому мы нашли удивительный рецепт капусты быстрого приготовления, благодаря которому можно будет насладиться закуской уже через 5 часов.
Само приготовление занимает всего 8-10 минут. Пробовать ее можно уже через несколько часов. Хотя лучше всего делать капусту вечером, чтобы за ночь она как следует настоялась и на утро получилась идеально вкусной и хрустящей.
Ингредиенты:
- капуста — 1кг;
- морковь — 100 г (2 небольшие шт.);
- перец сладкий (необязательно): 200г (2шт);
- вода — 500мл;
- соль — 1ст. л.;
- сахар — 80 г.;
- уксус 9% — 80 мл;
- лавровый лист — 1шт.;
- перец душистый горошком — 2 шт.;
- чёрный перец горошком — 5-6 шт.
Способ приготовления:
Нашинкуйте капусту небольшими полосками, положите в подходящую емкость (главное, не алюминиевую).
Натрите морковь полосками на средней или крупной терке. Добавьте к капусте.
Перцы нарежьте длинной тонкой соломкой. Если вы его не используете, добавьте больше моркови. Положите к капусте и моркови. Перемешайте ингредиенты руками.
[info_b]Важно! Не стоит мять капусту, иначе она получится слишком мягкой.[/info_b]
Приступайте к маринаду. Добавьте в кастрюлю с водой сахар, лавровый лист, душистый и черный перец. Поставьте на огонь.
Когда вода станет горячей, добавьте соль. Перемешайте. А когда на воде появятся первые пузырьки, снимите кастрюлю с плиты. Влейте в горячую жидкость уксус и перемешайте.
Залейте капусту с овощами приготовленным рассолом. Перемешайте все и немного придавите ложкой.
Затем придавите капусту тарелкой подходящего размера, а сверху поставьте что-нибудь тяжелое (например, две небольшие банки с водой).
Накройте емкость крышкой. Когда маринад остынет, поставьте капусту в холодильник. Через 5 часов можно пробовать. Но чем дольше она простоит, тем будет вкуснее.
Кстати, для улучшения рецепта при мариновании можно добавить перец, свеклу и чеснок, хрен, клюкву, яблоки.
Ранее Телеграф писал, что многие напрасно игнорируют один ингредиент, который придаст капусте неповторимые аромат и вкус.
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