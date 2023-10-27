Как быстро и вкусно замариновать капусту? Эта будет готова уже через 5 часов

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Опубликовано: 27.10.2023 10:09 , Обновлено: 27.10.2023

Мариновать капусту можно по-разному: кто-то любит одни добавки, кто-то другие. При этом, многие не хотят и не могут ждать несколько дней (а то и недель), пока овощ не приобретет достаточно насыщенный вкус. Поэтому мы нашли удивительный рецепт капусты быстрого приготовления, благодаря которому можно будет насладиться закуской уже через 5 часов.

Само приготовление занимает всего 8-10 минут. Пробовать ее можно уже через несколько часов. Хотя лучше всего делать капусту вечером, чтобы за ночь она как следует настоялась и на утро получилась идеально вкусной и хрустящей.

Ингредиенты:

капуста — 1кг;

морковь — 100 г (2 небольшие шт.);

перец сладкий (необязательно): 200г (2шт);

вода — 500мл;

соль — 1ст. л.;

сахар — 80 г.;

уксус 9% — 80 мл;

лавровый лист — 1шт.;

перец душистый горошком — 2 шт.;

чёрный перец горошком — 5-6 шт.

Способ приготовления:

Нашинкуйте капусту небольшими полосками, положите в подходящую емкость (главное, не алюминиевую).

Натрите морковь полосками на средней или крупной терке. Добавьте к капусте.

Перцы нарежьте длинной тонкой соломкой. Если вы его не используете, добавьте больше моркови. Положите к капусте и моркови. Перемешайте ингредиенты руками.

[info_b]Важно! Не стоит мять капусту, иначе она получится слишком мягкой.[/info_b]

Приступайте к маринаду. Добавьте в кастрюлю с водой сахар, лавровый лист, душистый и черный перец. Поставьте на огонь.

Когда вода станет горячей, добавьте соль. Перемешайте. А когда на воде появятся первые пузырьки, снимите кастрюлю с плиты. Влейте в горячую жидкость уксус и перемешайте.

Залейте капусту с овощами приготовленным рассолом. Перемешайте все и немного придавите ложкой.

Затем придавите капусту тарелкой подходящего размера, а сверху поставьте что-нибудь тяжелое (например, две небольшие банки с водой).

Накройте емкость крышкой. Когда маринад остынет, поставьте капусту в холодильник. Через 5 часов можно пробовать. Но чем дольше она простоит, тем будет вкуснее.

Кстати, для улучшения рецепта при мариновании можно добавить перец, свеклу и чеснок, хрен, клюкву, яблоки.

Ранее Телеграф писал, что многие напрасно игнорируют один ингредиент, который придаст капусте неповторимые аромат и вкус.

Этот продукт зря не добавляют при квашении капусты. Что станет со вкусом?