Как защитить фасоль от вредителей? Вот что бабушки клали в банку, чтобы оставалась невредимой

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Опубликовано: 22.10.2024 09:07 , Обновлено: 22.10.2024

Помимо выращенного урожая овощей и фруктов, осенью многие белорусы запасаются впрок и бобовыми культурами, произрастающими на собственных грядках. В их числе различные сорта фасоли, которые так приятно зимой добавлять в супы и салаты. Однако иногда спустя время можно обнаружить, что весь запас оказался поражён вредителями. Рассмотрим, как этого избежать и сохранить фасоль в хорошем состоянии как можно дольше.

Почему стоит включить фасоль в рацион?

Фасоль - очень полезный продукт, который многие склонны недооценивать.

В её составе содержатся витамины группы B, железо, магний, калий и клетчатка, которые способствуют нормализации обмена веществ и укреплению иммунной системы. Благодаря высокому содержанию белка, фасоль является отличной альтернативой мясным продуктам, что делает её незаменимой для вегетарианцев и веганов.

Включение фасоли в рацион помогает контролировать уровень сахара в крови, что особенно важно для людей, страдающих диабетом. Она способствует улучшению пищеварения, эффективно выводя токсины из организма.

Фасоль также известна своими антиоксидантными свойствами, что играет важную роль в борьбе с воспалительными процессами и старением организма. Существует множество сортов фасоли: красная, черная, белая — каждая из которых по-своему уникальна и полезна. Её можно использовать в качестве гарнира, добавлять в салаты, супы или запеканки. Этот универсальный продукт определённо стоит включать в рацион чаще.

[info_b]По калорийности фасоль занимает среднее положение — на 100 граммов продукта приходится 127 калорий. Она имеет низкий гликемический индекс, равный 33. [/info_b]

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Почему зёрна фасоли оказываются в дырках?

Наверняка многим приходилось сталкиваться с тем, что, желая приготовить что-то из фасоли зимой, обнаруживалось, что запас зёрен оказался поражён вредителями.

Испещрённая дырочками фасоль - это ничто иное, как результат деятельности фасолевой зерновки. Насекомое откладывает свои личинки ещё на стадии полу спелости фасоли.

Определить, была ли она поражена яйцами, непрофессионалу практически невозможно, поэтому для того, чтобы спасти запас фасоли, необходимо предпринять ряд действий перед её отправкой на хранение.

Как правильно хранить фасоль?

Если поражённую зерновкой фасоль после уборки и сушки хранить в тёплом помещении, то личинки проявят себя уже к январю-февралю. В тепле и с питанием зерновки быстро поразят весь запас фасоли.

Одним из самых эффективных способов борьбы с вредителями является низкая температура.

Поэтому после уборки фасоли можно подвесить снопы на сушку в неотапливаемом помещении и оставить в таком виде вплоть до декабрьских морозов. Столкнувшись с минусовой температурой, яйца насекомых погибнут и не выведутся. Вы даже не узнаете, были ли там зерновки или нет. На вкусовые качества фасоли такое их присутствие никак не повлияет.

Если же вы предпочитаете собрать зёрна из снопов, то их можно проморозить в морозильнике. Для этого сухие семена нужно сложить в полиэтиленовые пакеты так, чтобы они не пропускали воздух. Пакеты можно поместить в морозильную камеру на 10-14 дней. После этого фасоль можно пересыпать в банки или сложить в бумажные пакеты и не бояться появления зерновок.

[info_b]Проведённые исследования [показали](http://Если налущен мешок фасоли, то никаким образом проморозить фасоль в морозилке невозможно, но если объем сравнительно невелик, допустим ведро, то вполне можно проморозить. Для этого сухие семена складываются в полиэтиленовые пакеты, чтобы они не пропускали воздух, и закладываются в морозилку. Срок промораживания 10-14 дней. После этого можно пересыпать семена в 3-х литровую банку или в бумажные пакеты, зерновку уже можно не бояться, жуков там этих не будет.), что при температуре -18 градусов фасолевая зерновка гибнет в течение 20 часов, при температуре -15 - через сутки, при температуре -5 достаточно 3 недель, а при 0 градусов зерновка полностью погибает через месяц.[/info_b]

Также зерновка не выносит высоких температур . Фасоль можно положить в сушилку или духовку. При температуре 50 градусов достаточно выдержать зёрна 5-8 часов, при температуре 60 градусов и выше достаточно 2-часовой просушки.

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Бабушкины способы защиты фасоли от вредителей

Способ с заморозкой может отразиться на вкусе бобовых, поэтому помимо него можно воспользоваться рядом бабушкиных методов, которые также могут быть эффективными.

Один из них — способ с использованием золы . На дно контейнеров высыпают немного золы, которая, отпугивает вредных насекомых, а также предотвращает появление грибков и плесени. Перед употреблением бобовые следует тщательно промыть от частичек золы.

Также известно, что зерновки не переносят пряных ароматов . Поэтому в банку можно положить веточку розмарина, лавровый лист или несколько зубчиков чеснока.

[info_b]Периодически проверяйте запасы на наличие повреждений или вредителей. Если вы заметили подозрительные изменения, сразу же принимайте меры. [/info_b]

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В чём хранить фасоль лучше?

Наиболее оптимальный вариант для хранения фасоли — стеклянные банки, пластиковые контейнеры или даже бутылки. В оптимальных условиях фасоль в среднем хранится около 2 лет. Допустимо также хранение в холщовых мешках или бумажных пакетах.

Если цвет фасоли во время хранения изменился или изменилась форма (сморщилась), то такой продукт уже не стоит употреблять. Появление характерных пятен может свидетельствовать о грибке. Причиной преждевременной порчи является повышенная влажность.

[info_b]Помните, что важно правильно собрать и подготовить фасоль к хранению. Убедитесь, что она полностью высохла после сбора. Влажность может стать причиной гниения и появления вредителей.[/info_b]

Храните зёрна в герметичных ёмкостях в тёмном, прохладном месте и избегайте чрезмерной влажности, чтобы сохранить их вкус как можно дольше.

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