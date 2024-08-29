Этот фрукт не даст картошке прорасти. Как хранить в квартире, чтобы оставалась твёрдой до весны?

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Опубликовано: 29.08.2024 13:24 , Обновлено: 29.08.2024

Многие белорусы уже приступили к сбору урожая картофеля на своих грядках, а кто-то предпочитает покупать эти овощи в магазине. Какую-то часть традиционно хранят в погребах и подвалах. Однако для готовки удобнее всего хранить картофель внутри дома либо квартиры. Каждый, кто так делает, наверняка сталкивался с проблемой: картофель начинает быстро увядать и пускать корни. К счастью, этого можно избежать, если знать, как хранить картошку, и прибегнуть к одной хитрости.

Картофель очень часто хранят в шкафу где-то на кухне. Однако такое решение нередко оборачивается неприятным сюрпризом. Картошка начинает стремительно увядать и пускать корни. Кажется, что всё это издержки домашнего хранения, но на самом деле ситуацию можно изменить коренным образом, если избегать ошибок.

Как хранить картофель в квартире?

Правильное хранение картофеля имеет решающее значение для того, чтобы он оставался съедобным в течение длительного времени. Особенно учитывя тот факто, что многие хранят её в квартире в гораздо большем объёме, чем могут съесть за раз. Если хранить картофель неправильно, то он может быстро испортиться либо прорасти.

[info_b]Стоит знать, что проросший картофель есть нежелательно. В процессе прорастания в клубнях накапливания соланин. Это токсичное вещество, которое нельзя употреблять в пищу.[/info_b]

Если вы храните картофель дома, самое главное — это обеспечить для него подходящее место Оно должно соответствовать двум основным критериям:

не иметь доступа к дневному свету,

быть относительно сухим.

И солнечный свет, и влажность оказывают на картофель крайне негативное воздействие. По этой причине рекомендуется хранить его в подвале или гараже, хотя, конечно, реальность такова, что не у всех они есть.

Поэтому идеальное место – шкаф-купе в коридоре, а если погода не капризная, то и на балконе. Было бы идеально, если бы температура в выбранном месте была около 10 градусов. Это одна из причин, почему не рекомендуется хранить картофель на кухне, где при готовке зачастую теплее. Обеспечив картофелю такие условия, вы можете быть уверены, что он не прорастёт и срок их хранения продлится до полугода.

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Что делать, чтобы картошка не проросла?

Фото: Telegraf.news

Иногда случается, что кухня – единственное место, где есть возможность хранить картофель. Чтобы свести к минимуму риск того, что она станет непригодной для употребления, это переложить её в сумку, ведро или корзину и хранить вдали от источников тепла. Вы также можете использовать простой трюк – положить в картошку несколько яблок. Благодаря этому они дольше останутся свежими и не прорастут.

Всё потому, что яблоки выделяют газ под названием этилен, который благотворно влияет на эти овощи.

[info_b]Стоит знать, что этилен, выделяемый яблоками, оказывает негативное влияние на другие фрукты и овощи, такие как: морковь, огурцы, салат, авокадо, бананы, груши. Он вызывает их стремительное пожелтение и увядание. Поэтому не стоит использовать этот трюк с другими овощами. [/info_b]

Тем не менее стоит знать, что лайфхак с яблоками иногда применим для помидоров. В частности, яблоки, ровно как и бананы, можно класть рядом с зелёными помидорами, чтобы ускорить их созревание.

[info_b]Уберечь картофель от прорастания можно и вне дома. Просто положите в каждый мешок с выкопанной картошкой несколько яблок. Постарайтесь протолкнуть их поглубже, — так, чтобы на каждые 3 десятка мелких или 2 десятка мелких картофелин приходилось по яблоку.[/info_b]

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