Посыпьте чеснок этим продуктом - и он пролежит до следующего лета. Как хранить?

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Опубликовано: 16.08.2024 17:01 , Обновлено: 23.10.2024

Чеснок - один из самых популярных корнеплодов на грядках белорусов. Этот ароматный овощ - популярная добавка ко многим блюдам, которую используют на протяжении всего года. Те, кто выращивает чеснок самостоятельно, нередко запасаются урожаем впрок. Однако сохранить корнеплод в хорошем состоянии до следующего сезона удаётся далеко не всем. Как правильно хранить чеснок, чтобы он оставался вкусным и сочным максимально долго?

Многие люди не представляют своих любимых блюд без чеснока. Он не только придаёт еде неповторимый аромат и вкус, но и добавляет ей питательную ценность и пользу. Поэтому практически у каждого, кто имеет свой огород, есть место для этого овоща.

Когда приходит время собирать урожай, многие могут задаться вопросом о том, как его лучше хранить. У свежего чеснока довольно влажная оболочка, которая легко может заплесневеть, испортив тем самым все зубчики овоща. Поэтому самым главным в хранении чеснока является его предварительная сушка

Эта процедура займёт некоторое время, но благодаря именно качественной сушке чеснок сможет храниться долгие месяцы, не теряя своих свойств.

Как подготовить чеснок к хранению?

Как посушить чеснок после сбора? Лучший способ сделать это — выставить головки корнеплода на солнце. Если погода плохая, это может быть и внутри дома. Важно, чтобы место было просторным и проветриваемым. Очистите головки от земли и подвесте для лучшего просушивания. Примерно через две-три недели после сушки чеснок будет готов к хранению.

Самое главное – найти для него подходящее место. Чеснок лучше всего хранить в открытой ёмкости при комнатной температуре. Оптимальным вариантом станут деревянные корзины, бумажные пакеты или картонные коробки из-под яиц. Ёмкость для чеснока должна быть проветриваемой, сухой и защищенной от света.

Не стоит хранить чеснок в холодильнике. Там овощ скорее начнёт прорастать, что едва ли является желательным.

Лайфхаком, который можно применить для лучшего сохранения чеснока, является добавление в него муки. Эта бабушкина хитрость позволяет убрать излишки влаги с корнеплодов и сохранить его свежесть до следующего лета. Просто пересыпьте овощ мукой перед тем, как сложите в корзину либо коробку.

Хорошим способом сохранить чеснок является его подвешивание в виде кос или букета. Такой вариант обеспечит равномерный и постоянный приток воздуха и исключит вероятность возникновения плесени.

Ранее Telegraf.news писал о том, что многие потребители овощей хранят их в холодильнике. И действительно, это один из самых простых и доступных способов сохранить свежесть продуктов надолго. Тем не менее, вопреки представлению многих, это место совсем не подходит для помидоров. Так где же их хранить, чтобы они сохраняли свой вкус и свежесть дольше?

Эту ошибку в хранении томатов допускают многие. Куда положить, чтобы не испортились?