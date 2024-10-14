Эти драники из квашеной капусты удивят всех гостей. Сделайте одно действие, чтобы получились вкусными и хрустящими

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Опубликовано: 14.10.2024 10:35 , Обновлено: 14.10.2024

Драники — это любимое блюдо многих, которое ассоциируется с домашним уютом и теплом. Однако, если вы хотите привнести в классический рецепт что-то новое и оригинальное, попробуйте приготовить драники из квашеной капусты. Это не только вкусное, но и необычное угощение, которое порадует вас и ваших близких.

Это хрустящее и ароматное блюдо, которое можно приготовить практически с закрытыми глазами. Рецепт очень прост, однако важно, какую муку вы добавите.

Если вы хотите, чтобы ваши капустные оладьи были идеальными, используйте только цельнозерновую муку.

Также важно отжать капусту от сока, чтобы драники получились невероятно хрустящими.

Драники из квашеной капусты

Ингредиенты:

ок. 300 г квашеной капусты, как следует отжатой от сока;

1 стакан цельнозерновой муки (пшеничной или спельты);

1 луковица;

1 яйцо;

ок. 1/3 стакана молока или 3 столовые ложки сметаны;

соль, перец, щепотка майорана, щепотка кумина;

сметана для подачи;

растительное масло для жарки.

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Способ приготовления

Нарежьте отжатую капусту так, чтобы отдельные «капустные волоски» не тянулись за вами, когда вы будете ее есть. Лук тоже нарежьте, но довольно мелкими кубиками. Сложите капусту и лук в миску.

Влейте в нашинкованную капусту молоко, вбейте яйцо и добавьте специи. Постепенно добавьте муку, постоянно помешивая. Если смесь получается слишком густой, добавьте немного натурального йогурта.

Приготовьте сковороду и разогрейте в ней 2-3 столовые ложки масла. Ложкой набирайте порцию теста на лепешки и слегка расплющивайте их на сковороде, чтобы они не были слишком толстыми.

Обжарьте их на средней конфорке до румяной корочки с обеих сторон. Подавайте со сметаной.

Ранее Telegraf.news публиковал рецепт еще одних вкусных, но необычных драников. Из… томатов. Этот рецепт стоит попробовать всем белорусам, которые любят драники. Вкус томатного варианта настолько уникален, что его не сравнить и с чем. Свежая зелень, сочные помидоры, ярко выраженный привкус чеснока и немного специй — достаточно, чтобы создать кулинарный шедевр.

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