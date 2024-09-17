Вырежьте из капусты середину и залейте мясную начинку секретным ингредиентом. Этот рецепт набрал в TikTok 3 млн просмотров

Опубликовано: 17.09.2024 11:35 , Обновлено: 18.09.2024

Во время готовки всегда есть место для неожиданных решений и смелых экспериментов. Один из таких рецептов, который завоевал популярность в TikTok, предлагает удивительное сочетание: нужно вырезать середину кочана капусты, положить туда мясо и залить все пивом. Это блюдо не только выглядит эффектно, но и обещает взорвать вкусовые ощущения. Почитайте, как всего несколько простых шагов могут превратить обычные ингредиенты в кулинарный шедевр.

[info_b]За несколько дней ролик с рецептом в TikTok набрал 3,3 млн просмотров, более 40 тыс. лайков и сотни комментариев. Кроме того, видео сохранили 11,2 тыс. пользователей. [/info_b]

Этот рецепт особенно должен понравится тем, кто любит голубцы. Ведь основные ингредиенты блюда - капуста и мясо, которое, по словам автора рецепта, будет “таять во рту”, если замочить его в секретном ингредиенте. А именно в… пиве! Именно оно сделает свинину мягкой и придаст ей пикантный вкус.

К тому же, выглядит блюдо эффектно — на стол нужно будет подавать целый кочан капусты с мясной начинкой. Пользователи в комментариях под видео в TikTok назвали “обалденным голубцом”.

Вырежьте из картофеля середину и положите эту смесь. Простой рецепт сытного ужина в духовке

Как приготовить капусту с мясом?

Ингредиенты:

капуста — 1 кочан;

свиная шея - 1 кг;

луковица - 2 шт;

соль - 10 г ;

черный перец - 5 г;

растительное масло - 30 мл;

пиво: 350 мл;

йогурт: 150 г;

майонез: 100 г;

горчица (горошком): 50 г;

сыр: 200 г.

Возьмите большой кочан капусты и вымойте его. Срежьте верхнюю часть (шапку) и аккуратно вырежьте середину.

Нарежьте свинину, порежьте луковицы полукольцами, положите в большую миску. Посолите и поперчите, залейте растительным маслом. Хорошо перемешайте.

Уложите мясо в капусту и залейте пивом. Накройте фольгой и оставьте на 2-3 часа.

По истечении времени снимите фольгу и аккуратно вылейте пиво из капусты.

Приготовьте соус. Смешайте йогурт, майонез и горчицу — и вылейте на мясо. Потрите сыр на терке и положите на верхушку кочана (лучше сделать это за 10 минут до конца приготовления).

Запекайте в духовке до готовности. Автор видео не написал, при скольких градусах и на сколько минут. Все зависит от вашей духовке, однако примерно это может занять час.

Можно сделать немного по-другому: подготовьте большую кастрюлю с водой, положите в нее кочан с мясом. Накройте кастрюлю крышкой и поставьте в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, на один час. По истечении этого времени наше блюдо должно быть готово.

Под видео с рецептом пользователи TikTok оставили сотни комментарием. Одним необычное блюдо очень понравилось и они написали восторженные отклики: “Обалденный голубец!!!”, “Вау, попробую”, “Ого, прикольно!”, “Это круто!”.

Другие посоветовали немного модифицировать рецепт. Например, один из комментаторов порекомендовал “мясо приготовить отдельно”, “потом уже положить в капусту”, “ну и в конце приготовления сыр”. Еще один отметил, что “перед тем, как начинять капусту, следует немного потушить мясо на сковороде, иначе мясо будет как жвачка”.

Третьим рецепт вообще не понравился. Они убеждены, что мясо не приготовиться, а сама капуста будет невкусной.

Польза запеченной капусты с мясом

Запеченная капуста с мясом — это не только вкусное, но и полезное блюдо. Вот несколько преимуществ:

Капуста богата витаминами (особенно C и K), минералами и клетчаткой, что способствует улучшению пищеварения и укреплению иммунной системы. Мясо, добавляемое в блюдо, является отличным источником белка, необходимого для роста и восстановления тканей. Это блюдо сочетает в себе углеводы (из капусты и лука), белки (из мяса) и клетчатку, что делает его полноценным. Капуста содержит антиоксиданты, которые помогают бороться с воспалительными процессами и защищают клетки от повреждений. Запеченная капуста с мясом легко готовится, причем в большом объеме, что удобно для семейных обедов или ужинов. Блюдо можно адаптировать под разные вкусы, добавляя специи, другие овощи или даже грибы. Запеченная капуста хорошо сохраняется в холодильнике, что позволяет готовить её заранее и использовать в течение нескольких дней.

Ранее Telegraf.news публиковал похожий рецепт, но с фаршем и яйцами. Все это можно приправить специями и улучшить вкус томатным соусом.

Вырежьте из капусты середину и влейте яйца. Этот неожиданный рецепт покорит многих