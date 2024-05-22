Где белорусам купить майские арбузы по 2,8 рубля? Сравнили цены на рынках и в магазинах

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Опубликовано: 22.05.2024 15:42 , Обновлено: 25.04.2025

На белорусских рынках и в магазинах началась активная торговля майскими арбузами. Впрочем, цены на любимую многими белорусами ягоду пока довольно "кусачие". Однако, уже сейчас кое-где привозные арбузы можно найти по 2,8 рубля за килограмм. Сравнили цены на рынках и в магазинах.

Такую сравнительно низкую цену за арбузы - 2,8 рубля за кило - просили 22 мая продавцы на оптовом рынке «Новый Лебяжий» в деревне Таборы под Минском. Такие цены указал TikTok-блогер @andrestyle7 в очередном видеообзоре в соцсети TikTok.

Впрочем, если вы не намерены закупаться этой ягодой оптом, заглянуть на рынок в Таборах всё равно есть смысл - розничные цены на арбузы там всё равно ниже, чем предлагают столичные рынки и магазины. Так, на столичном Комаровском рынке арбузы на предыдущих выходных продавали по цене от 7,9 до 10 рублей. Самую низкую цену на арбузы иранского производства 22 мая предложил сервис “Е-доставка” - по 4,99 рубля за килограмм. Сеть магазинов Green предложила импортные арбузы по 6,49 рубля за кило, тогда как на розничных торговых точках в Таборах можно найти арбузы почти в два раза дешевле - по 3,99 рубля .

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Что касается цен на другие ягоды и фрукты, высокий сезон которых в Беларуси ещё не наступил, то 22 мая на рынке можно было встретить следующие цены (указаны за килограмм):

брестская клубника 14 рублей,

узбекская черешня 13,98 рублей,

виноград 12,9 рубля,

яблоки 3,99 рубля.

Видеоблогер также поделился следующими розничными ценами на популярные овощи:

огурцы 2,99 рубля,

помидоры от 3,49 рубля,

капуста 0,99 рубля.

Ранее Telegraf.news сообщил, что популярный украинский доктор Евгений Комаровский опроверг миф о первых арбузах, якобы содержащих много нитратов. Врач назвал это “страшилками” и рассказал, в каком только случае они могут быть опасными.

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