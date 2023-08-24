Какой арбуз лучше — желтый или красный? Рассказываем, чем отличаются, кроме цвета

Опубликовано: 24.08.2023 13:11 , Обновлено: 30.06.2024

Прилавки магазинов обычно пестрят разнообразными фруктами и ягодами. Летом и в начале осени особенно популярными становятся арбузы. Причем, можно купить как привычные красные, так и более необычные желтые. Последние могут удивлять своим цветом, но они все также прекрасны на вкус. Но полезны ли желтые арбузы для здоровья?

Чем отличается желтый арбуз от красного?

Желтый арбуз не является плодом “естественного” происхождения. Для его получения между собой скрестили различные виды арбузов.

Самое главное отличие желтых арбузов от красных — это, конечно же, их цвет. Красные обязаны своим цветом ликопину. А вот желтый арбуз выигрывает за счет содержания бета-каротина. Впрочем он, как и ликопин, является мощным антиоксидантом и может защитить от рака.

Кроме того, желтый арбуз, как правило, слаще, чем красный, и имеет более толстую кожицу.

В белорусских магазинах появились оранжевые арбузы. Чем отличаются от обычных?

В остальном эти два арбуза мало чем отличаются друг от друга.

Чем полезны желтый и красный арбузы?

Оба арбуза состоят в основном из воды, поэтому их полезно включать в рацион в жаркую погоду (вода даже составляет более 90% состава арбуза).

Кроме того, оба арбуза богаты витамином А, Е и витаминами группы В. Одна порция арбуза покрывает 13% суточной потребности в витамине С. Кроме того, этот плод является источником калия (3% от суточной потребности), меди, железа, марганца, магния и цинка.

Арбузы низкокалорийны. В ста граммах этого плода содержится всего около 30 калорий на 100 г (по данным Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов США). В то же время арбуз дает ощущение сытости благодаря содержанию клетчатки.

Новость Телеграф

Как можно есть желтые арбузы?

Желтые арбузы можно использовать точно так же, как и красные. Особенно красиво они смотрятся в сочетании с красными: в салатах или в качестве фруктовой закуски.

Из желтых арбузов также можно приготовить освежающий лимонад (просто смешать их с небольшим количеством воды), а можно заморозить в виде кусочков на палочках и есть как мороженое.

Арбузы также можно приготовить на гриле или запечь в духовке.

Как выбрать спелый арбуз?

Круглый или продолговатый? Большой или маленький? Темно-зеленый или светлый? Арбузы в магазинах и на рынках отличаются по внешнему виду. Вам интересно, какие из них самые вкусные? Вы можете узнать, даже не разрезав его. И дело не в форме. Важна одна деталь.

Новость Телеграф