В чем вымачивать селедку, кроме молока? Эти 4 жидкости придадут рыбе новый уникальный вкус

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 29.11.2023 12:50 , Обновлено: 29.11.2023

Сельдь - частый гость праздничного стола у белорусов. Она не только вкусная, но и полезная для организма. Многие люди предпочитают вымачивать рыбу в молоке, чтобы сделать ее нежнее. Но, помимо этого, существует множество других продуктов, которые могут придать селедке неповторимый вкус и сделать ее еще более аппетитной. Нашли 5 альтернатив молоку.

Селедка — одна из самых доступных рыб в белорусских магазинах. Мы можем купить ее в разных видах: свежую, соленую или в различных маринадах. Все эти варианты популярной рыбы полезны для здоровья, а невысокая цена особенно радует.

Чем полезна сельдь?

Эта рыба — настоящий кладезь ценных питательных веществ. Она содержит йод, который необходим для правильного функционирования щитовидной железы. Также рыба богата фосфором, который благотворно влияет на работу мозга и участвует в восстановлении нуклеиновых кислот.

Кроме того, сельдь также является отличным источником витамина D и омега-3 жирных кислот, которые имеют решающее значение для правильного функционирования сердечно-сосудистой системы и мозга.

Эту рыбу за 3,6 рубля белорусам нужно есть два раза в неделю. Узнали как это делают финны

Но чтобы в полной мере воспользоваться всеми полезными свойствами сельди, а также насладиться ее вкусом, стоит избегать ошибок, которые мы часто допускаем при ее приготовлении.

Зачем вымачивать селедку?

Часто бывает, что блюда из сельди получаются слишком солеными или с горьким привкусом. Чтобы избежать этого, достаточно соблюдать несколько простых приемов.

Чаще всего мы покупаем филе сельди, называемое “матиас”. Это рыба, которую перед упаковкой вымачивают в рассоле, чтобы ее сохранить. После вымачивания в соляном растворе в течение нескольких месяцев сельдь приобретает приятный запах, вкус и мягкость.

Однако, если приготовить блюда из нее без предварительной подготовки, то они будут неприятно солеными. Поэтому, селедку советуют вымачивать.

[info_b]Важно вымачивать сельдь достаточно долго. Минимум – 6 часов, после чего жидкость стоит заменить на свежую и снова погрузить в нее рыбу. Оптимальное время замачивания в общей сложности составляет 12-18 часов. Это то, что нужно, чтобы рыба стала нежной.[/info_b]

Одним из самых популярных способом является вымачивание в молоке. Именно этот продукт помогает уменьшить соленость сельди и придает селедке более нежный вкус. Также, это может помочь избавиться от неприятного рыбного запаха.

Но есть и другие ингредиенты, в которых стоит вымачивать сельдь.

Чем заменить молоко?

Минералка

Так, многие кулинары советуют класть сельдь в газированную минеральную воду с добавлением небольшого количества лимонного сока. Это сделает рыбу мягче и придаст ей более нежный, изысканный вкус.

Кефир

Также сельдь вымачивают в кефире или пахте. Такой способ сделает ее не только нежной, но и придаст кисловатый вкус.

Вино

Как насчет того, чтобы попробовать селедку в красном вине? Почему нет! Таким образом вы сможете приготовить изысканную и неповторимую закуску с благородным вкусом и ароматом. Филе сельди в этом варианте будет очень вкусным.

Прокипятите вино с сахаром, уксусом и специями около 5 минут. Предварительно вымоченную в минеральной воде селедку следует нарезать и положить в банку вместе с луком. Залив вином филе сельди, поставьте его в холодильник.

Пиво

Хотя кому-то это может показаться немного странным, но сельдь тоже можно вымачивать в пиве. Вскипятите литр-два жидкости с солью и специями, залейте селедку и оставьте на 24 часа. Такая сельдь вкусна после жарки.

Зачем вымачивать селедку в кипяченом пиве? Вот как готовят рыбу в Польше

Как избавиться от горечи?

Кстати, иногда случается так, что сельдь с луком получается горьковатой. Однако этого можно легко избежать.

Самый простой способ - посолить овощ и дать ему постоять несколько минут, а затем залить холодной водой.

Лук также теряет горечь, если перед нарезкой заморозить его на несколько часов. Тогда он станет слаще и нежнее.

Еще один вариант — залить кипятком лук, порезанный на перья, а затем нарезать его. Тогда лук не потеряет своего вкуса, но точно избавится от горечи.

Эти простые хитрости сделают привычный салат «Под шубой» еще вкуснее. Как подготовить лук, морковь и рыбу?