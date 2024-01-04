Эти консервы с селёдкой продают в Беларуси по 70 руб. за банку. Почему в комплекте не идет противогаз?

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Опубликовано: 04.01.2024 09:33 , Обновлено: 04.01.2024

Услышав диковинное название консервы – сюрстрёмминг, многие белорусы хотят попробовать ее содержимое. Но осторожно! Даже если вас не напугает высокая цена, то может на некоторое время отвернуть от обычной еды. Что же такое находится в банке и почему, несмотря на многочисленные видеоролики-предупреждения, консервы все равно покупают?

«Шведский дуриан»

Вы когда-нибудь пробовали азиатский фрукт дуриан? Или хотя бы нюхали его? Те, кто пробовал сюрстрёмминг, утверждают: с непривычки это намного хуже.

Что же это за загадочные консервы? Сюрстрёмминг – это консервированная квашенная балтийская сельдь (салака) родом из Швеции, которая имеет соленый и кислый вкус и очень специфический запах – протухшего гнилого продукта. Когда-то в средние века в этой стране ее впервые приготовили не от хорошей жизни, а от недостатка соли.

Изобретение это было сделано в 16 веке – во время шведско-немецкой войны. Чтобы сохранить надолго рыбу, в нее добавляли минимальное количество соли, что и приводило к брожению. И это была хотя бы какая-то еда.

История утверждает, что первой ее попробовали солдаты, а затем – беднота. И из продукта для выживания сюрстрёмминг быстро превратился в национальное шведское блюдо.

Правда, чтобы там ни говорили, впоследствии никто не ел его каждый день. Существовал даже специальный королевский указ, запрещающий продавать и, соответственно, есть сюрстрёмминг до третьего четверга августа. Этот указ просуществовал вплоть до 1998 года.

Как делают сюрстрёмминг?

Что касается процесса изготовления этой консервы в наше время на заводе, то выловленную в апреле мелкую рыбешку обезглавливают, достают внутренности. А затем, чтобы избавиться от крови и жира, замачивают в бочках с высококонцентрированным тузлуком – так на тюркских языках называется соляной раствор.

Через несколько дней рыбу достают и опускают на пару месяцев в слабосоляной раствор. И вот тут она приобретает свою мягкость, нежность и деликатность. Ну, а свой специфический запах сюрстрёмминг приобретает уже летом, во время процесса брожения. Он получается в процессе образования веществ из бактерий и рыбных ферментов. И это смесь уксусной, пропионовой, масляной кислот и сероводорода.

Интересно, что теперь эта консерва дошла и до Беларуси. Но, во-первых, на момент написания материала удалось найти практически одно реальное предложение о продаже. Плюс утверждение интернет-магазина, что в наш регион консерва не доставляется. Во-вторых, ее цена действительно кусается. Чтобы испытать острые ощущения, нужно выложить за 300-граммовую баночку не менее 70 рублей.

Возможно, кроме прочего, все дело в том, что процесс брожения сюрстрёмминга со всеми его проявлениями продолжается до самого момента открытия банки покупателем. По словам преподавателя английского и шведского языков БГУ Ирины Толстоноговой, эті консервы запрещено перевозить самолетами, потому что из-за изменения давления она может взорваться. Отсюда и дороговизна продукта – за счет особых условий транспортировки.

Как правильно есть этот деликатес?

Но почему же сюрстрёмминг все же считают деликатесом? Просто сами шведы и те любители со всего мира, которым удалось без потерь полакомиться этой рыбкой, утверждают, что вкус ее – не тухлый или гнилой, а пряно-кислый и довольно нежный, даже деликатный. Правда, распробовать его удастся в том случае, если не снесет взрывной волной от специфического запаха при открытии банки.

Те, кто проводил эксперимент, утверждают: запах распространяется практически мгновенно в радиусе 15 м. То есть, противогаз при открытии совсем не помешает. Но беда в том, что он же и не спасет: ведь и после открытия запах никуда не девается. А в противогазе рыбку есть затруднительно.

Впрочем, существуют свои маленькие хитрости, которые могут все же помочь добраться до шведского лакомства без потерь.

Во-первых, люди знающие советуют никогда не открывать эти консервы в закрытом помещении, сколько квадратных метров оно бы не имело. Лучше на свежем воздухе, причем желательно не в людном месте – пожалейте невольных участников процесса! Ведь кроме выделения специфического запаха вздувшаяся банка при ее открывании может забрызгать всех вокруг.

Во-вторых, можно попробовать исхитриться и открыть банку под водой. Так и брызг можно избежать, и ослабить запах.

Если все получилось, и вы готовы попробовать шведский деликатес, ни в коем случае не пытайтесь съесть сразу, много и прямо из банки. Да и вам, по правде говоря, это не удастся.

Кстати, говорят, что даже шведы перед употреблением сюрстрёмминга вначале промывают рыбку со специфическим запахом. А потом укладывают ее на хлеб, намазанный маслом, посыпая сверху нарезанным луком.

Полезны ли такие консервы?

О какой-то особенной пользе сюрстрёмминга не говорят. Если только в плане того, что в этой перебродившей квашеной сельди, как и приготовленной обычным способом, сохраняются (частично!) железо, фосфор, магний и кальций. А эти микроэлементы положительно влияют на состояние наших волос, ногтей и костей в целом.

Что касается вреда, то если у вас нежные желудок и обоняние, то дегустация сюрстрёмминга может на некоторое время вообще отвернуть от любой еды. Среди прочих проявлений возможны:

вздутие живота;

метеоризм;

боли в желудке

отравления (особенно если съесть много).

Также не стоит пытаться, что бы ни писали в Сети, запивать сюрстрёмминг молоком и кисломолочными продуктами, есть с помидорами или фруктами. Если вы делаете из этой рыбки бутерброд, попробуйте накрыть ее кружочками отварного картофеля. Спорным также является вопрос, стоит ли запивать сюрстрёмминг пивом или водкой.

Рецепт домашнего сюрстрёмминга

Если вы все же твердо настроены попробовать неоднозначный продукт, но не готовы выкладывать за банку 70 рублей, то можно попытаться приготовить сюрстрёмминг в домашних условиях.

Ингредиенты:

мелкая сельдь или салака – 1 кг;

вода – 2 л;

соль – 250 г;

сахар – 50 г.

Как приготовить

Избавьте рыбу от голов и плавников, хорошенько выпотрошите внутренности. Приготовьте из воды, соли и сахара тузлук – специальный раствор для засаливания, рассол.

Уложите рыбу в стеклянную емкость, залейте тузлуком, плотно накройте крышкой и уберите в холодильник на 2 недели. По прошествии указанного времени достаньте рыбу и проверьте, отделяется ли мясо от костей.

Если этот процесс идет легко, то ее закатывают, как обычные консервы в домашних условиях. Попробовать можно через 2 месяца.

Ранее Телеграф писал, что рыбные консервы — довольно популярный продукт. Причем, некоторые не только обладают богатым вкусом, но и являются ценным источником белка и других питательных веществ. Однако, чтобы быть уверенными в качестве и свежести продукта, попробуйте приготовить рыбные консервы в домашних условиях. Процесс не займет много сил, а рецепт может поразить всех ваших близких и друзей.

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