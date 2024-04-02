Натрите свеклу на терке и добавьте этот овощ. Что еще понадобится для вкуснейшей намазки?
Как приготовить вкуснейшее острое блюдо из свеклы, которое идеально сочетается с хлебом, колбасой, мясом, студнем и другими продуктами? Попробуйте этот простой рецепт — и у вас получится пряная, ароматная намазка.
Один из главных продуктов в этом блюде — свекла. Однако неповторимый острый вкус ей придаст хрен и еще несколько ингредиентов.
Каждый рецепт этого блюда особенный, поскольку ингредиенты нужно добавлять по собственному желанию и вкусу. Поэтому мы предлагаем лишь ориентировочное количество продуктов. Вы можете добавить чего-то меньше или больше.
Вам понадобятся:
- 500 г вареной и охлажденной свеклы;
- 2 небольших зубчика чеснока;
- 2 столовые ложки тертого хрена;
- 1,5 ст. ложки яблочного уксуса или лимонного сока;
- соль и перец по вкусу.
Способ приготовления:
Сваренную и охлажденную свеклу натрите на мелкой терке. Вы также можете использовать кухонный комбайн, чтобы измельчить ее. Поместите в миску.
Попробуйте тертый хрен на вкус, чтобы убедиться, что он не слишком острый или слишком слабый. Затем добавьте около двух столовых ложек хрена к свекле или больше, если вам кажется, что он недостаточно острый.
Мелко нарежьте чеснок или измельчите его через пресс. Добавьте в миску с остальными ингредиентами и перемешайте.
В самом конце приправьте по вкусу солью и перцем и добавьте уксус или лимонный сок. Снова перемешайте и наслаждайтесь, или разложите по банкам и храните в холодильнике.
[info_b]К слову, свеклу тереть на терке лучше без перчаток. Но если вам неудобно, а руки окрасятся в красный цвет - попробуйте избавиться от него с помощью лимонного сока.[/info_b][info_b][/info_b]
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