Натрите свеклу на терке и добавьте этот овощ. Что еще понадобится для вкуснейшей намазки?

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Опубликовано: 02.04.2024 11:51 , Обновлено: 02.04.2024

Как приготовить вкуснейшее острое блюдо из свеклы, которое идеально сочетается с хлебом, колбасой, мясом, студнем и другими продуктами? Попробуйте этот простой рецепт — и у вас получится пряная, ароматная намазка.

Один из главных продуктов в этом блюде — свекла. Однако неповторимый острый вкус ей придаст хрен и еще несколько ингредиентов.

Каждый рецепт этого блюда особенный, поскольку ингредиенты нужно добавлять по собственному желанию и вкусу. Поэтому мы предлагаем лишь ориентировочное количество продуктов. Вы можете добавить чего-то меньше или больше.

Вам понадобятся:

500 г вареной и охлажденной свеклы;

2 небольших зубчика чеснока;

2 столовые ложки тертого хрена;

1,5 ст. ложки яблочного уксуса или лимонного сока;

соль и перец по вкусу.

Способ приготовления:

Сваренную и охлажденную свеклу натрите на мелкой терке. Вы также можете использовать кухонный комбайн, чтобы измельчить ее. Поместите в миску.

Попробуйте тертый хрен на вкус, чтобы убедиться, что он не слишком острый или слишком слабый. Затем добавьте около двух столовых ложек хрена к свекле или больше, если вам кажется, что он недостаточно острый.

Мелко нарежьте чеснок или измельчите его через пресс. Добавьте в миску с остальными ингредиентами и перемешайте.

В самом конце приправьте по вкусу солью и перцем и добавьте уксус или лимонный сок. Снова перемешайте и наслаждайтесь, или разложите по банкам и храните в холодильнике.

[info_b]К слову, свеклу тереть на терке лучше без перчаток. Но если вам неудобно, а руки окрасятся в красный цвет - попробуйте избавиться от него с помощью лимонного сока.[/info_b][info_b][/info_b]

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