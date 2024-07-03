Добавьте в банку с огурцами эту траву. Они будут хрустящими и не испортятся

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Опубликовано: 03.07.2024 11:37 , Обновлено: 03.07.2024

Советовать белорусам, как закатать огурцы, может показаться неблагодарным делом. У каждого из нас есть свой проверенный годами рецепт. Но все же иногда хочется немного отойти от классики и поэкспериментировать. Мы предлагаем вам добавить в баночки «короля специй». Что это за трава?

Речь идёт об эстрагоне , а если проще - тархуне . Знаем, что некоторые белорусы посадили такое растение у себя на огороде. Эту траву можно использовать как в свежем, так и в сушёном виде. На кухне ее чаще всего используют в качестве приправы к мясу, но можно использовать и в процессе маринования огурцов.

[inf]Если вдруг вы забили посадить эстрагон, или не можете найти его зелень в магазинах, можете купить эссенцию. Это натуральная выжимка из листьев тархуна. Как правило, это концентрирования жидкость, бутылочка которой стоит порядка 10 рублей. На одну банку огурцов потребуется в таком случае одна-две капли эссенции тархуна.[/inf]

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Эстрагон, как вы знаете по вкусу популярного лимонада, имеет очень насыщенный запах и вкус. Поэтому не переусердствуйте.

Естественно, в банки с огурцами лучше всего добавлять свежие листья этой травы. Примерно по чайной ложке на каждую литровую-полуторалитровую баночку. Благодаря этой приправе огурцы приобретут пикантный, слегка анисовый аромат, а кроме того, будут вкусными, хрустящими, не потрескаются, не потеряют цвет и не испортятся.

Чем полезен экстрагон?

Эстрагон часто используется для лечения проблем с пищеварением, плохого аппетита, задержки жидкости в организме и зубной боли, поименяется для улучшения сна.

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Тархун содержит мало калорий и углеводов. Зато содержит питательные вещества, которые могут быть полезны для вашего здоровья. Всего одна столовая ложка (1,8 грамма) сушеных листьев эстрагона обеспечивает:

Калории: 5,

Углеводы: 1 грамм,

Марганец: 6% от дневной нормы,

Железо: 3% от дневной нормы,

Калий: 1% от дневной нормы.

А ещё тархун используется в кулинарии как пряное растение. В промышленности эстрагон используется в качестве ароматизатора для мыла и косметики.

Эстрагон - хороший источник калия. Он также содержит вещества, которые, по-видимому, способны бороться с определенными бактериями. Также было обнаружено, что тархун улучшает чувствительность к инсулину. Известно, что экстракт эстрагона предотвращает резистентность к инсулину, нарушение обмена веществ и накопление жира в мышцах и печени мышей.

У тех, кто принимал 1000 мг эстрагона перед завтраком и ужином, наблюдалось значительное снижение общей секреции инсулина, что может помочь поддерживать сбалансированный уровень сахара в крови в течение дня.

А побочные эффекты есть?

Эстраго безопасен при приеме внутрь в пищевых количествах. При этом эстрагон содержит химическое вещество под названием эстрагол, чрезмерное употребление которого может иметь канцерогенный эффект. Но, чтобы добиться такого эффекта, нужно съесть неимоверно много травы.

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