Никогда не маринуйте огурцы таким способом. Вот какой вред это может принести здоровью

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Опубликовано: 12.06.2024 11:49 , Обновлено: 12.06.2024

Маринованные огурцы, квашенные в бочке или засоленные в стеклянной банке, - это не только настоящий деликатес, но и кладезь полезных для кишечника бактерий. Однако при мариновании модным в последнее время способом они могут стать источником токсинов и бактерий. Как нельзя мариновать огурцы и почему?

Маринованные огурцы - незаменимый ингредиент во многих блюдах и любимое дополнение к обедам. Эти соленья не только вкусны, но и очень ценны. Стоит знать, как их мариновать правильно, чтобы они не потеряли своих полезных свойств и, более того, не стали источником токсинов и вредных бактерий.

Что происходит с огурцами при мариновании?

Во время маринования огурцов происходит процесс брожения, в котором принимают участие молочнокислые бактерии, то есть лактобактерии. Они приводят к превращению углеводов в молочную кислоту. Следовательно, это вызывает изменение химического состава огурцов. Огурцы, которые мариновались в банке содержат больше молочной кислоты и витаминов группы В.

Какие условия для засолки огурцов следует соблюсти?

Чтобы процесс брожения протекал правильно, необходимы соответствующие условия: стерильная посуда и правильная температура. Лучшая температура для засолки — от 10 до 12 градусов Цельсия, хотя процесс может быть успешным и при более высоких температурах. Тем не менее, она не должна превышать 22 градуса, поскольку тогда образуется слишком много гнилостных бактерий или плесени, что может привести к порче огурцов. По этой причине обливать огурцы горячей водой – заблуждение, так как это ускоряет процесс брожения и способствует развитию вредных бактерий.

Как мариновать огурцы правильно?

Лучшей посудой для маринования огурцов являются стеклянные банки, деревянные бочки или керамическая посуда. Самыми популярными и удобными в использовании являются стеклянные банки. Просто вымойте и хорошо ошпарьте их, чтобы убедиться, что на них не прижились вредные бактерии, которые могли бы нарушить процесс маринования.

Как нельзя мариновать огурцы?

В Интернете набирает популярность способы маринования и соления огурцов в пластиковых бутылках – это недоразумение. Такую тару не только сложнее мыть. Пластик содержат вредные вещества, которые могут проникнуть в маринованные в них продукты. Одним из таких веществ является ПЭТ, который по действию аналогичен эстрогену, поэтому может нарушать гормональный баланс женщин и мужчин. Стоит помнить, что токсичные вещества из пластика будут быстрее мигрировать в кислой среде и выделяться из бутылки, чем в случае с ранее налитой туда минеральной водой. Поэтому прежде чем вы решите использовать пластиковую бутылку для засолки огурцов, пять раз подумайте, будет ли это полезно для вашего здоровья.

Ранее Telegraf.news писал о том, что малосольные огурцы являются не только отличным дополнением к шашлыкам, но и практически к любому обеденному блюду. Оказывается, их можно сделать без банок и рассола. Этот простой и быстрый рецепт позволит наслаждаться вкусными огурчиками уже через 24 часа.

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