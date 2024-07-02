Почему огурцы быстро плесневеют? Вот какой ошибки нужно избегать, помещая их в холодильник

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Опубликовано: 02.07.2024 14:58 , Обновлено: 02.07.2024

Приехав с дачи или наведав рынок, вы наверняка не однажды привозили несколько килограмм огурцов, которые планировали употребить в ближайшие дни. Иногда осуществить намеренное не удаётся из-за скорой порчи овоща в холодильнике. Чаще всего к такой проблеме приводит распространённая ошибка хранения. Что нужно знать об огурцах в холодильнике и как сохранить их хрусткость и твёрдость на дольше? Сейчас всё расскажем.

Вы покупаете свежие и хрустящие огурцы, но уже через несколько дней они становятся дряблыми и начинают портиться? Большинство склонно обвинять продавца или неудачный сорт. Но оказывается, что всё это может быть последствием очень распространённой ошибки, которую допускают многие сразу же после того, как приносят овощи домой.

Как хранить свежие огурцы?

Чаще всего купленные либо выращенные огурцы помещают в целлофановый пакет , в котором овощи и отправляют на хранение в холодильник. При таком раскладе огурцы начинают преть и, как следствие, быстрее портиться. Поэтому лучше не класть их в холодильник в пакетах. Перед хранением тщательно их просушите, затем выложите на тарелку или пластиковый поднос и только потом ставьте на положенное место. Какое же место будет лучшим? А вот здесь кроется ещё одна ошибка, которую допускают многие.

Почему портятся огурцы?

Покупая огурцы, каждый старается выбирать самые свежие, твердые и хрустящие. К сожалению, уже через несколько дней хранения такие овощи меняются до неузнаваемости и вместо того, чтобы быть приятно хрустящими, становятся мягкими и даже начинают плесневеть. Почему это происходит? Дело может быть не в сорте и даже не в исходном качестве продукта, как может показаться на первый взгляд. Даже самые лучшие и свежие огурцы могут быстро испортиться из-за одной распространенной ошибки.

Речь идёт о неправильном выборе места для огурцов в холодильнике. Часто их ставят их на полку у стенки, где температура самая низкая, а огурцы очень чувствительны к холоду. Стоит помнить, что эти овощи на 95 процентов состоят из воды, поэтому при температуре ниже 10 градусов быстро теряют свои свойства и становятся неаппетитными, а на их кожице появляются тёмные мягкие пятна.

Лучше разместить их на дверце холодильника или в специальном ящике , где температура немного выше. Вы также можете просто хранить их вне холодильника, желательно в подвале или прохладной кладовой. Конечно, решением может быть и хранение овощей на кухонном столе, но тогда они могут оказаться «слишком горячими», поэтому их следует съесть как можно скорее, максимум в течение 3 дней.

Ранее Telegraf.news писал о том, что наверняка, выращивая огурцы на своём приусадебном участке, вам неоднократно приходилось стакивается с тем, что некоторые из них имели горький вкус. Употреблять в пищу такие огурцы, как правило, не хочется. С них либо пытаются срезать гоькую кожицу, либо просто отправляют в утиль. Из-за чего это происходит и как с этим бороться? Сейчас всё расскажем.

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